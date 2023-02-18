Samanyolu Haber /Politika / "Her yangında ilk kurtarılacak şey, 'Beyefendi'nin koltuğudur" /18 Şubat 2023 16:28

"Her yangında ilk kurtarılacak şey, 'Beyefendi'nin koltuğudur"

Maraş depremlerinin ardından iktidarı eleştiren Selahattin Demirtaş, "Devletin tüm gücünü, koltuğu kurtarmak için seferber ettiler. Ancak dördüncü günde sıra depremzedelere gelebildi" dedi.

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Edirne Cezaevi'nde 2016 yılından beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iktidarı eleştirdi.

"İktidar, bu korkunç günlerde bile zulümden, baskıdan, adaletsizlikten vazgeçmedi" diyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:,

"'Her yangında ilk kurtarılacak şey, Beyefendi'nin koltuğudur' diyerek devletin tüm gücünü, koltuğu kurtarmak için seferber ettiler. Ancak dördüncü günde sıra depremzedelere gelebildi."


"Tam 13 gündür, deprem yıkımını sadece biz hapistekiler televizyondan izliyoruz, bir de Cumhur'un küçük ortağı izliyor. Çıktı iki defa konuştu; tehditler, hakaretler savurup indi. Onun da kurtarmaya çalıştığı ilk şey, Beyefendi'nin koltuğu."


"Yurtsever olun, halkınızı sevin ama pespaye milliyetçiliğe, ırkçılığa bulaşmayın. İnsanlığınızı bile elinizden alır."
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