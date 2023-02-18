Samanyolu Haber /Gündem / Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi /18 Şubat 2023 16:06

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

Hulki Cevizoğlu, dün akşam katıldığı canlı yayında "99 depreminde Başbakan Ecevit olay yerine gidememişti. Devlet bir hafta boyunca olay yerinden haber alıp bildirememişti" iddiasında bulundu. Cevizoğlu'nun yalanı ortaya çıktı. Cevizoğlu gibi 'tecrübeli' bir gazetecinin kısa sürede yalanının ortaya çıkacaüğını bildiği halde buna neden tevessül ettiği anlaşılamadı. Cevizoğlu'nun yukarıdan bir yerden TALİMAT mı aldığı yoksa akli melekeleri ile ilgili sorun mu yaşadığı henüz açıklığa kavuşmadı.

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, "99 depreminde Başbakan Ecevit olay yerine gidememişti. Devlet bir hafta boyunca olay yerinden haber alıp bildirememişti" iddiasında bulundu.

Cevizoğlu'nun bu iddiası sosyal medyada gündem olurken iddianın gerçeği yansıtmadığı ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in depremin yaşandığı günün öğle saatlerinde deprem bölgesine ziyarette bulunduğu görüntüler paylaşıldı. Etkilihaber'in hazırladığı videoda Ecevit ile deprem bölgesinde yapılan röportajın görüntülerine de yer verildi.

Öte yandan görüntülerde Ecevit ile röportaj yapan gazeteci Devrim Gürkan da Cevizoğlu'nu sert sözlerle yalanladı. Gürkan şu ifadeleri kullandı:

Görüntüdeki röportajı yapan muhabir benim. Rahmetli Ecevit'le deprem günü, Sakarya'da Valilik binasının önünde, koordinasyon merkezi çıkışında konuştuk. "İnsanların ekmek kadar onura da ihtiyacı vardır."



BİR DİZİ TWEET DAHA PAYLAŞTI

Gürkan, açıklamasının ardından bir dizi daha tweet paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

1- Hulki Cevizoğlu "99 Depreminde Ecevit bölgeye gidemedi, devlet 1 hafta bölgeden haber alamadı" buyurmuş. Görüntüde Rahmetli Ecevit'le röportajı yapan muhabir benim. Sakarya'da, Valilik önündeki koordinasyon merkezi önünde, deprem günü yapıldı bu röportaj.

2- Rahmetli Ecevit her zamanki gibi samimiydi, gerçekleri söyledi. Hızla yaraları sarmak dışında bir amacı yoktu. Hatta koordinasyon merkezlerinden acil ihtiyaç listelerini gün boyunca yayınlamamız ricasını da yapan ve o listelerin Ankara'dan takibi emrini veren de O'dur.

3- Depremin ilk bir-iki gününde bölgede izlediğim - röportaj yaptığım bazı Bakanlar; Sabahattin Çakmakoğlu, Mustafa Yılmaz, Fikret Ünlü, Yüksel Yalova, Cumhur Ersümer, Metin Bostancıoğlu. TRT arşivlerinde bunlar duruyor. Koordinasyon merkezinde bilgi aldılar, bölgeyi incelediler.

4- Devlet yokmuş. TRT olarak saat 8.00 sıralarında canlı yayındaydık. Ben Ankara'dan bölgeye saat 6.00 gibi geldim. Montaj zamanı olmadığı için kesintisiz ham çekim yaptık. 15 dakikalık o ilk kaset ilk gün çok kez yayınlandı. Asker de oradaydı, itfaiyeler de, ambulanslar da.

5- Ecevit'e yakın olduğunuzu iddia etmişsiniz. Rahmetli Ecevit tüm basın mensuplarına son derece saygılı yaklaşırdı. Majestelerinin gazetecisi diye bir kavram yoktu. Ve her şey, TRT de dahil, çatır çatır sorulurdu. Ne kabuğumuz sizinki gibi inceydi, ne içindeki ceviz kurtlanmış.

6- Hulki Cevizoğlu. Yalancısınız, iftiracısınız ve belli ki ahlaki melekeleriniz eksik. En sevdiğin sözle bu dizini bitireyim. "İnsanların ekmek kadar onura da ihtiyacı" vardır.




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