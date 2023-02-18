Millet İttifakı liderleri deprem gündemiyle toplandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremler sonrasında 13 Şubat'ta yapılacak zirveyi bugüne erteleyen altılı masa, 14.00 itibarıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya geldi.

SEÇİMLERİN ERTELENMESİNE KARŞI MESAJ VERECEKLER

Masanın gündem maddeleri ise deprem ve seçim olacak. İttifakın toplantı sonrasında, deprem felaketi ile gündeme gelen seçimlerin ertelenmesi konusuna karşı olduklarını belirten bir mesaj vermesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUŞULMAYCAK

Öte yandan ise en merak edilen konulardan birisi olan altılı masanın cumhurbaşkanı adayı konusunun ise bu toplantıda gündeme gelmesi beklenmiyor.

NE OLMUŞTU?





İttifakın toplantı sonrasında, deprem felaketi ile gündeme gelen seçimlerin ertelenmesi konusuna karşı olduklarını belirten bir mesaj vermesi bekleniyor.Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu, Akşener, Uysal, Babacan ve Davutoğlu'nu kapıda karşıladı.Altılı masanın ana gündem maddesi deprem olacak.Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin ardından Millet İttifakı liderleri, deprem bölgesini ziyaret etmişti. 13 Şubat’taki toplantısı bu nedenle ertelendiği açıklanmıştı.Saadet Partisi, liderler zirvesinin, 18 Şubat 2023 Cumartesi günü deprem gündemi ile yapılacağını duyurmuştu.Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk turu, Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Altı genel başkan, son olarak 26 Ocak’ta İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelmişti.Bu toplantını ardından, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 30 Ocak’ta Ankara’da yapılan altı siyasi parti genel başkanının katıldığı toplantı ile açıklanmıştı.