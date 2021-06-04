Samanyolu Haber /Gündem / Hidayet Karaca'ya hukuksuz hüküm: 1406 yıl ceza verdiler /04 Haziran 2021 12:21

Hidayet Karaca'ya hukuksuz hüküm: 1406 yıl ceza verdiler

Futbolda şike soruşturmasının tamamlanmasının ardından hükümetin açtırdığı karşı davada karar çıktı. Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası verildi.

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88 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. 

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Davada, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 'gizliliği ihlal', 'belgede sahtecilik' ve 'iftira' gibi suçlarından 1406 yıl hapis cezası verildi.

Soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'a 1972 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
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