Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan’ın Ay’da ilki başaran keşif aracıyla temas kurulamıyor /23 Eylül 2023 13:17

Hindistan’ın Ay’da ilki başaran keşif aracıyla temas kurulamıyor

Hindistan, Ay’ın güney kutbundaki görevini tamamlamasının ardından uyku moduna alınan Chandrayaan-3 uzay keşif aracıyla iletişim kurulamadığını bildirdi.

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Hindistan Uzay Araştırma Ajansı’nın (ISRO) Twitter hesabından (yeni adıyla X) yapılan açıklamada, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının bünyesindeki iniş aracı Vikram ve gezginci yüzey aracı Pragyan’la iletişim çabalarının başarısız olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Vikram ve Pragyan’dan sinyal alınamadığı belirtilerek, “Araçlarla temas kurma çabalarımız devam edecek” dendi.

Hindistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Jitendra Singh de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ISRO ekibinin uzay keşif aracıyla iletişim kurmak için çaba sarf ettiğini kaydederek, temas kurulamama nedeninin, ‘ayda yeni sona eren gece döneminin neden olduğu -150 dereceye kadar düşen soğuk hava şartları’ olabileceğini belirtti.

İlki başarmıştı

Hindistan’ın Ay’ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz’da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3’ün, 23 Ağustos’ta Ay’a başarılı iniş yaptığı bildirilmişti.

Hindistan, Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay’a yumuşak iniş gerçekleştiren 4’üncü ve Ay’ın ‘güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen’ ilk ülke olmuştu.

Ay’ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki uzay keşif aracının, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay’ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.
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