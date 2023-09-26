Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan, trilyonlarca rupiyi yakacak /26 Eylül 2023 07:26

Hindistan, trilyonlarca rupiyi yakacak

Ülkenin en yüksek değerli banknotu eylül ayı sonunda tedavülden kaldırılacak. 3 milyar dolar değerinde banknot halen dolaşımda.

SHABER3.COM

Hindistan'ın en yüksek değerli banknotu olan 2000 rupilik banknotlar beş gün içinde tedavülden kalkacak, ancak 2.9 milyar dolar değerinde banknot hala piyasada dolaşım halinde.

Hindistan Merkez Bankası (RBI) 19 Mayıs'ta banknotların geri çekilmesi kararını açıkladı ve  banknotların bozdurulması ya da bankalara yatırılması için Eylül ayı sonuna kadar süre verdi. Bu tarihten sonra, 2000 rupilik banknot taşıyanlar, verilen süre içerisinde neden bu paraları ellerinden çıkaramadıklarını açıklamak zorunda kalacaklar.

Duyurunun ardından 40,1 milyar dolara denk gelen 3,32 trilyon rupi değerindeki banknotların yüzde 93'ü, 1 Eylül itibariyle merkez bankasına iade edildi.

Ancak banknotların kalan yüzde 7'sini oluşturan 240 milyar rupi hala insanların cebinde.

RBI, toplanan banknotların yüzde 87'sinin büyük bankalar tarafından geri alınarak mevduata dönüştürüldüğünü, yaklaşık yüzde 13'ünün ise diğer banknotlarla değiştirildiğini duyurdu.

Başbakan Narendra Modi'nin yolsuzlukla mücadele amacıyla ani bir kararla piyasadaki 500 ve 1000 rupilik banknotları kaldırma kararı almıştı. Bu kararla piyasada yaşanan nakit sıkışıklığını çözmek için Kasım 2016'da 2000 rupilik banknotlar dolaşıma sokuldu.

Ancak merkez bankası sık sık dolaşımdaki yüksek değerli banknotları azaltmak istediğini söylemiş, piyasadan çekme kararı verildiğinde de banknotların görevini yerine getirdiğini ve zaten yaygın bir biçimde kullanılmadıklarını açıklamıştı.
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