Samanyolu Haber /Gündem / Hırsızlar para için Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı /24 Aralık 2023 12:50

Hırsızlar para için Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı

Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahisle suçlanan ve tutuklu bulunan Dilan Polat gündemden düşmüyor. Dilan Polat'ın annesinin mezarı, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle hırsızların hedefi oldu.

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Kara para aklama, vergi kaçırma ve suç örgütü kurmak suçlamalarıyla tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat gündemdeki yerini korurken, Dilan Polat’ın annesinin mezarının kimliği belirsiz kişiler tarafından kazıldığı ortaya çıktı.

FOX Haber'de yer alan iddiaya göre Dilan Polat'ın annesinin Batman'daki mezarı, kimliği belirsiz kişilerce kazılarak para arandı.

Şüpheliler Polat ailesinin sahip olduğu servetin bir kısmının Dilan Polat’ın ölen annesinin mezarında gömülü olduğunu düşündü.

Olay yüzünden mezar tahribata uğrarken, para arayan kişiler hakkında araştırma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.
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