Samanyolu Haber /Dünya / Biden ve Netanyahu'nun kritik Gazze görüşmesinde neler konuşuldu? /24 Aralık 2023 12:45

Biden ve Netanyahu'nun kritik Gazze görüşmesinde neler konuşuldu?

ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtını" görüştü. Netanyahu, Biden'a ABD'nin BMGK'daki duruşu için "teşekkür" ederken Biden, Netanyahu'dan "ateşkes" talep etmedi.

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ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü. 

Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Liderler İsrail'in Gazze'deki askeri harekâtını, hedefleri ve aşamaları dâhil olmak üzere ele aldı.

Başkan, insani yardım operasyonuna destek verenler de dâhil olmak üzere sivil halkın korunmasının kritik önem taşıdığını ve sivillerin çatışmaların devam ettiği bölgelerden güvenli bir şekilde uzaklaşmalarına izin verilmesinin önemini vurguladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre liderler kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasının önemini ele aldılar. Hem doğrudan hem de kendi ulusal güvenlik ekipleri aracılığıyla düzenli istişarelerde bulunmaya devam etme konusunda mutabık kalmışlardır” denildi.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yapılan telefon görüşmesinde Netanyahu, Biden'a ABD'nin BMGK'daki duruşuna minnettar olduğunu söyledi. Açıklamaya göre Netanyahu, "İsrail'in tüm hedeflerine ulaşana kadar savaşı sürdüreceğini" vurguladı. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, görüşmede sivillerin korunmasının ve rehinelerin serbest kalmasının sağlanmasının önemini vurguladı. 

Biden daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Netanyahu ile "özel bir konuşma yaptığını" söyleyerek detay paylaşmayacağını ifade etti. Ancak Biden, "Ateşkes talep etmedim" dedi. 

ABD BASININDA 'NETANYAHU' İDDİASI
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'ta, Netanyahu'nun, Biden'dan Gazzelileri alması için Mısır'a baskı yapmasını istediği iddia edildi. 

Başkan Biden'ın ise Netanyahu'ya, Mısır'ın "bunu bir seçenek olarak görmediği" cevabını ilettiği ifade edildi.

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