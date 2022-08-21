Hollanda iltica Merkezi Ter Appel doldu, mültecilere çadırlar kuruluyor

Ter Appel’deki Sığınmacılar Takip Merkezi (COA), son günlerde farklı ülkelerden insanların iltica taleplerinin artması nedeni ile yer bulamadıklarını açıkladı. Merkez, yeterli yatak olmadığı için insanları sandalyelerde sabahlamak zorunda kaldıklarını duyurdu.







KIZILHAÇ: ACİL DURUM ÇADIRLARI KURMAK YAPISAL BİR ÇÖZÜM DEĞİL

COA yetkilisi sığınmacıların kabulüyle ilgili sorunların aylardır devam ettiğini, Kızılhaç’ın Ter Apel başvuru merkezinin arazisine toplam elli acil durum çadırı yerleştirmeye karar vermesine rağmen bu sayınında yetersiz kaldığına dikkat çekti. Bu kararın hükümeti yapısal bir çözüm bulmaya zorlamak için bir baskı aracı olarak kullanmaya teşvik ettiği belirtildi. Kızıl Haç sözcüsü, örgütün kesinlikle ekstra acil durum çadırı yerleştirmeyeceğini söyledi. “Sinyalimiz açık. Acil durum çadırları kurmak yapısal bir çözüm değil.” dedi.







‘BAKANLIKLAR VE BELEDİYER SORUMLULUK ALMALI’

TR724'ün haberine göre Kızıl Haç direktörü Marieke van Schaik, COA ve Devlet Bakanı Eric van den Burg (İltica) perşembe akşamı yaptığı acil toplantıda durumu tartıştı, ancak somut çözümler getirmedi. Kızıl Haç, ilgili bakanlıkları ve tüm belediyeleri sorumluluk almaya çağırdı.







Groningen belediyeleri Veendam ve Stadskanaal, Dışişleri Bakanı’nın çağrısına yanıt verdi. Yaklaşık iki yüz sığınmacı Perşembe gününden itibaren iki belediyedeki geçici kabul noktalarına gidebileceklerini açıkladı. Veendam ve Stadskanaal belediyeleri ilave kişi kabul edemez açıklamasında bulunurken, COA’yı suçladı.





TER APPEL YETKİLİSİ: HER YER DOLDU, ÇÖZÜM HÜKÜMETTE

Sığınma kabulüne büyük ihtiyaçlar olduğunu söyleyen COA yetkilisi, “Mültecilerin bu durumu hükümetin oluşturduğu ve sürdürdüğü bir kriz. Çözüm de meclisten geçiyor.” açıklamasında bulundu.

