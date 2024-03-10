Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da Holokost Müzesi açılışına katılan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog protesto edildi /10 Mart 2024 21:51

Hollanda'da Holokost Müzesi açılışına katılan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog protesto edildi

Aralarında Yahudi grupların da bulunduğu binlerce gösterici, Kral Willem-Alexander ile müzenin açılışını yapan Herzog aleyhine sloganlar attı, "Amsterdam, soykırıma hayır diyor!" diye bağırdı.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Holokost Müzesi’nin açılışı ve resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da protesto edildi.

Binlerce Hollandalı, başkentteki Holokost Müzesi'nin yakınlarında bir araya geldi.

Eylemciler, polisin geniş güvenlik önlemleri sebebiyle müze ve yakınlarındaki Portekiz Sinagogu'nun bulunduğu alana yaklaştırılmadı.

Müzeye giden güzergahlardaki meydanlarda toplanan protestocular, "Geçmişi hatırla, suçluyu yakala", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdur", "Yahudiler soykırıma karşı", "Yahudilik siyonizmi reddeder" ve "Herzog, burada istenmiyorsun" yazılı pankartlar taşıdı.

Aralarında Yahudi grupların da bulunduğu binlerce gösterici, Kral Willem-Alexander ile müzenin açılışını yapan Herzog aleyhine sloganlar attı.

Herzog'a Lahey'in yolu gösterildi
Filistin bayrakları sallayan göstericiler, "Amsterdam, soykırıma hayır diyor!" diye bağırdı.

Göstericilerden bazıları, Herzog'un geçeceği güzergahta "Geri dön, Uluslararası Ceza Mahkemesine doğru yolu takip et" yazılı yön tabelası şeklindeki dövizlerle bekledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre duvarlara Filistin temalı çıkartmalar yapıştıran kadın protestocu gözaltına alındı.
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