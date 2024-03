Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Oscar 2024'ün kazananları (tam liste)

EN İYİ Film: "Oppenheimer"

Christopher Nolan'ın gişe rekorları kıran biyografik filmi Oppenheimer bu yılki Oscar ödüllerinde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve Cillian Murphy'nin En İyi Erkek Oyuncu dahil yedi ödülün sahibi oldu.Murphy, Paul Giamatti'yi geride bırakarak En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülürken, Robert Downey Jr. da Oppenheimer'daki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi.Böylece Cilian Murphy, ilk adaylığından ilk Oscar'ını kazanan İrlandalı aktör oldu."Bu gece burada bulunmaktan gurur duyan bir İrlandalıyım" diyen Murphy şöyle konuştu: "İyi ya da kötü, Oppenheimer'ın dünyasında yaşıyoruz. Bunu dışarıdaki tüm barış yanlılarına ithaf etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.Nolan, daha önce Dunkirk ile aday gösterildiği En İyi Yönetmen Oscar'ını Martin Scorsese ve Jonathan Glazer'ı geride bırakarak aldı.Nolan, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu inanılmaz yolculuğun bundan sonra nereye gideceğini bilmiyoruz ama bunun anlamlı bir parçası olduğumu düşündüğünüzü bilmek benim için dünyalara bedel."Film ayrıca En İyi Kurgu, En İyi Sinematografi ve En İyi Film Müziği ödüllerini de kazandı.Cillian Murphy, "Oppenheimer"Emma Stone, "Poor Things": Christopher Nolan, "Oppenheimer"Robert Downey Jr., "Oppenheimer": Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers": "Amerikan Kurgusu": "Bir Düşüşün Anatomisi""Çocuk ve Balıkçıl": "Savaş Bitti! John & Yoko'nun Müziğinden Esinlenildi""The Zone of Interest""Mariupol'de 20 Gün": "Son Tamirhane""Oppenheimer""Ben Ne İçin Yaratıldım?", "Barbie""Zone of Interest": "Poor Things""Henry Sugar'ın Muhteşem Hikayesi": "Oppenheimer": "Poor Things": "Poor Things""Godzilla Eksi Bir""Oppenheimer"