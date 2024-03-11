Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Murphy, Paul Giamatti'yi geride bırakarak En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülürken, Robert Downey Jr. da Oppenheimer'daki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçildi.
Böylece Cilian Murphy, ilk adaylığından ilk Oscar'ını kazanan İrlandalı aktör oldu.
"Bu gece burada bulunmaktan gurur duyan bir İrlandalıyım" diyen Murphy şöyle konuştu: "İyi ya da kötü, Oppenheimer'ın dünyasında yaşıyoruz. Bunu dışarıdaki tüm barış yanlılarına ithaf etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Nolan, daha önce Dunkirk ile aday gösterildiği En İyi Yönetmen Oscar'ını Martin Scorsese ve Jonathan Glazer'ı geride bırakarak aldı.
Nolan, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu inanılmaz yolculuğun bundan sonra nereye gideceğini bilmiyoruz ama bunun anlamlı bir parçası olduğumu düşündüğünüzü bilmek benim için dünyalara bedel."
Film ayrıca En İyi Kurgu, En İyi Sinematografi ve En İyi Film Müziği ödüllerini de kazandı.
Oscar 2024'ün kazananları (tam liste)
EN İYİ Film: "Oppenheimer"
EN İYİ AKTÖR: Cillian Murphy, "Oppenheimer"
EN İYİ AKTRİST: Emma Stone, "Poor Things"
EN İYİ YÖNETMEN: Christopher Nolan, "Oppenheimer"
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Robert Downey Jr., "Oppenheimer"
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers"
EN İYİ UYARLAMA SENARYO: "Amerikan Kurgusu"
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO: "Bir Düşüşün Anatomisi"
EN İYİ CANLANDIRMA FİLMİ: "Çocuk ve Balıkçıl"
EN İYi KISA ANIMASYON: "Savaş Bitti! John & Yoko'nun Müziğinden Esinlenildi"
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM: "The Zone of Interest"
EN İYİ BELGESEL FİLM: "Mariupol'de 20 Gün"
EN İYİ KISA BELGESEL: "Son Tamirhane"
EN İYİ ÖZGÜN MÜZİK: "Oppenheimer"
EN İYI ORiJiNAL ŞARKI "Ben Ne İçin Yaratıldım?", "Barbie"
EN İYİ SES "Zone of Interest"
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI: "Poor Things"
EN İYİ CANLI AKSiYON KISA: "Henry Sugar'ın Muhteşem Hikayesi"
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ: "Oppenheimer"
EN İYİ MAKYAJ: "Poor Things"
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: "Poor Things"
EN İYİ GÖRSEL EFEKTLER: "Godzilla Eksi Bir"
EN İYİ FİLM KURGUSU: "Oppenheimer"