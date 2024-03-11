Fransa'da sel felaketi

Fransa’nın güneydoğusunda geniş bir alanı etkisi altına alan şiddetli fırtına, önemli maddi hasara yol açarken, en az 7 kişiden haber alınamıyor.



Fransa’nın güneydoğusunda geniş bir alanı etkisi altına alan şiddetli fırtına, önemli maddi hasara yol açarken, en az 7 kişiden haber alınamıyor.



Gard bölgesinde cumartesi gecesi arabayla köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapılan ikisi çocuk beş kişi için arama çalışmaları sürüyor.



Valilik Genel Sekreteri Frederic Loiseau, bir baba ile 4 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunun cumartesi günü Nimes kasabasının kuzeyindeki Dions'da, diğer iki kişinin ise pazar günü bölgenin kuzeyindeki Goudargues'de sel sularına kapıldığını söyledi.





Valilikten pazar günü yapılan açıklamada, Ardeche bölgesindeki Saint-Martin-de-Valamas kasabasında bir kişinin cumartesi akşamından beri kayıp olduğu belirtildi.



Cumartesi akşamı Gard bölgesindeki Gagnieres kasabası yakınlarında da yedinci bir kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.