İsrail'li Hahambaşı: Askere gitmeye zorlarlarsa ülkeyi terk ederiz

İsrail'de Sefarad Hahambaşı İzhak Yosef, İsrail ordusunda kendilerini askere alacak bir yasanın hükümet tarafından çıkarılması halinde ülkeyi terk edecekleri tehdidinde bulundu.



Ultra-Ortodoks erkeklerin zorunlu askerlik muafiyetinden yararlandığının altını çizen Hahambaşı Yosef, "Bizi orduya gitmeye zorlarlarsa hepimiz yurt dışına gideriz. Bunu anlamaları gerekiyor, laikler bunu anlamıyor." dedi.



Haaretz haber sitesinde çıkan habere göre Yosef, "Haredileri askere gitmeye zorlarsanız hepimiz yurtdışına taşınırız." ifadesini kullandı.



Yosef, Tevrat Muhafızları Partisi'nin (Şas) eski ruhani lideri Ovadia Yosef'in oğlu ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunun bir parçası olan hizip üzerinde önemli bir etkiye sahip din insanı.



Yosef, "Tüm bu laik insanlar, Kollel (Talmud ve haham edebiyatının tam zamanlı, ileri düzeyde çalışılması için bir enstitü) ve Yeşivalar (geleneksel dinî metinlerin, özellikle Talmud ve Tevrat'ın okutulmasına odaklanan Yahudi müessese) olmadan ordunun başarılı olamayacağını anlamıyor." dedi.



Dindar erkeklerin çalışmak ya da askere gitmek yerine Yahudi metinlerini incelediği kurumlara atıfta bulunan Yosef, "Askerler sadece Tevrat öğrenenler sayesinde başarılı oluyor." dedi.



İsrail’de koalisyon hükümetinin, özellikle Hamas'a karşı yürütülen savaş sırasında ultra-Ortodoks toplumunun askerlik ve ulusal hizmetten muaf tutulmasına son vermesi için üzerindeki baskıların son dönemde arttığı biliniyor.



İsrail parlamentosuna gönderilen resmi bir rapora göre, ülkede nüfusun en hızlı büyüyen kesimi olan ultra-Ortodoks cemaatinden yaklaşık 66 bin genç geçen yıl askerlik hizmetinden muaf tutuldu. Bu rakamın tüm zamanların rekoru olduğu belirtiliyor.