Hollanda'da hükümet düştü

Euronews'te yer alan habere göre Hollanda'da iktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler, göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca hükümet düştü.



Ülkede savaş bölgelerinden gelen mültecilerin çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören mülteci düzenlemesi hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.



12 yıl koalisyon hükümetleriyle başbakan olarak görevde kalarak kaygan manevra kabiliyeti nedeniyle "teflon" lakabını alan Başbakan Rutte dördüncü dönemine Ocak 2022'de 271 gün süren müzakereler sonucu kurulan dörtlü koalisyonla başlamıştı.



Mülteci kamplarındaki aşırı kalabalıklık nedeniyle patlak veren bir skandal sonrası savaş bölgelerinden kaçan mülteci yakınlarının aile birleşimi ile Hollanda'ya gelmesini ayda 200 ile sınırlandırmak isteyen Rutte bu önlemin kabul edilmemesi halinde hükümeti düşürmekle tehdit etmişti.



Fakat ülkedeki dindar protestan seçmenin desteğini alan koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Parti bu plana şiddetle karşı çıkıyordu.



Bu önlemi sadece fazla göçmek akımı olduğunda kullanma teklifi de kabul görmeyince müzakereler sonuçsuz kaldı.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan sonra Avrupa'nın en uzun süre görev yapan ikinci lideri konumundaki Rutte'nin beşinci hükümeti kurmak için erken seçime gitmesi bekleniyor.