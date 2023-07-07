Soylu’ya yakın isimlere tırpan sürüyor: 3 polis müdürü görevden alındı

BOLD MEDYA'da yer alan habere göre Emniyet teşkilatında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibinin tasfiyesine yönelik ikinci operasyonda Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığı’nda görev yapan üç şube müdürü görevden alındı. Görevden alınanlar arasında teşkilatta gerçekleştirilen tüm atamalarda imzası olan Atama Şube Müdürü’nün bulunması dikkati çekti. Ayrıca, Özel Güvenlik Dairesi’nde görevli bir polis müdürü de Personel Başkan Yardımcısı olarak atandı.





T24’ün haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında pazartesi akşamı yaşanan ilk operasyon Personel Başkanlığı’nda gerçekleşirken, dünkü ikinci görevden alma işleminin yapıldığı adres yine aynı birimdi. Önceki Personel Başkanı Ogün Vural’ın görevden alınıp Polis Başmüfettişi Ahmet Acar’ın atanmasının ardından, dün aynı birimde görev yapan ve Vural’ın ekibinde yer alan üç üst düzey polis müdürü görevden alındı.





Görevden alınanlar arasında tüm teşkilatın atama işlemleri ile onayının geçtiği Atama Şube Müdürü’nün de bulunması dikkati çekti. Ayrıca, birimin tüm bilgisayar ve bilişim sistemlerinden sorumlu şube olan Bilgi İşlem Şubesi ile idari işlere bakan şube müdürü de görevden alındı.





Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın onayı ile yapılan atamalar çerçevesinde Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Polis Başmüfettişi Aydın Uğurlu, Personel Başkanı Acar’ın yardımcısı olarak görevlendirildi.





Bu arada yine İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan valiler kararnamesinin son onay için Cumhurbaşkanlığı’na sunulduğu bilgisi bugün kulislere yansıdı. Geniş çaplı olmaması beklenen kararnamenin, İstanbul’da bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulduğu ve Erdoğan’ın çıkacağı yurt dışı seyahati öncesinde imzalanarak yürürlüğe gireceği ifade ediliyor.