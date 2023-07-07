'Emniyette atamalar mercek altında, hedef Soylu'nun kurduğu ekibin tasfiyesi'

T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakanlığı’na Ali Yerlikaya’nın getirilmesinin ardından Emniyet’teki atamaları yazdı.







Şardan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Bakan Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından ilk görevden alma işlemi Personel Başkanlığı'nda gerçekleşti hafta başında.





Yerlikaya, görevi devraldığı Soylu'nun ekibine ilk neşteri, Personel Başkanı Ogün Vural'ı alıp yerine Polis Başmüfettişi Ahmet Acar'ı atayarak vurdu.





Bayram tatili dönüşünde hızlanması beklenen emniyetteki atamalar çerçevesinde, şimdilerde farklı kanallardan Bakan Yerlikaya'ya listeler ulaşmaya başladı. Listelerde, görev verilmesi tavsiye edilen personelin isimleri yer alıyor elbette.





Yerlikaya'ya gönderilen listelerin tek ortak hedefi, Soylu'nun emniyette kurduğu ekibinin tasfiyesinin sağlanması.





Merkez teşkilatının yanı sıra, büyük kentlerin emniyet müdürlerinin de görevden alınması beklenirken; yapılacak değişimin gecikmesi, görevden alma koşullarının da her geçen gün zorlaşmasına neden oluyor kuşkusuz.





Bu arada, Emniyet Genel Müdürü görevindeyken "düşük profilli" yönetim uygulamasını yürütmesine karşın bakan yardımcılığına atanarak bir bakıma ödüllendirilen Mehmet Aktaş'ın, Soylu'nun ekibinde görev alan bazı merkez teşkilatındaki üst düzey polis müdürleri için "göreve devam etmeleri" konusunda tavsiyede bulunduğu kaynaklarca ifade ediliyor.







Soylu'nun son dakika atamaları mercek altında

Öte yandan, yeni kabinenin açıklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan alınan Soylu'nun, Yerlikaya'ya görevi devretmeden bir gece önce yakın çalışma ekibindeki bazı isimleri, bakanlık kadrolarında farklı makamlara atadığı ortaya çıktı.





Soylu'nun atadığı isimlerin, Yerlikaya tarafından değerlendirmeye alındığı söylemek yanlış olmaz.”