Borç batağındaki AKP’li belediye, iki camiyi satışa çıkardı

AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, 90,8 milyon TL’lik vergi borcuna karşılık ilçedeki iki camiyi satma kararı aldı. CHP’li Meclis üyeleri, AKP’li belediyenin kararına tepki göstererek, “Vergi borçlarını hülleyle ödüyorsunuz” dedi.







SANCAKTEPE BELEDİYESİ DE OKULLARI SATMIŞTI

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin vergi ve SGK borçlarına karşılık okulları satma kararı almasının ardından bu kez de AKP’li Bayrampaşa Belediyesi, vergi borcuna karşılık ilçedeki camileri satma kararı aldı. BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre; Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin temmuz oturumunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi görüşüldü. Teklifte, belediye ile belediye şirketi Baypaş’ın toplam 90 milyon 817 bin TL’lik vergi borcu olduğu bildirildi.





CAMİ SATIŞI BELEDİYE MECLİSİNDEN GEÇTİ

Bu borca karşılık mülkiyeti belediyeye ait olan iki taşınmazın, Hazine’ye devredileceği ve vergi borcunun silineceği kaydedildi. Ancak, AKP’li belediyenin borcuna karşılık devredeceği iki taşınmaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre cami olarak kullanılıyor. Belediyenin devredeceği 792 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde Ulubatlı Hasan Camii, 4 bin 933 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın üzerinde ise ilçenin en büyük camilerinden biri olan Kocatepe Ulu Camii bulunuyor. Camilerin satışı getirilen bu teklif, CHP’li ve İyi Partili üyelerin itirazına rağmen AKP’li üyelerin oy çokluğuyla Belediye Meclisi’nde geçti.





CHP’Lİ ÇAPIK: BU ÇOK YANLIŞ BİR UYGULAMA

CHP Grup Başkanvekili Ahmet Çapık, karara tepki göstererek, “Bu çok yanlış bir uygulama. Borç ödemenin hülle yolu… Bu durumun yaygınlaşmaması için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizdeki tüm belediyeler borçlarını cami vermek suretiyle yaparsa ne olur? Belediye kötü yönetiliyor. Umarım seçimlere kadar belediye binasını da borç karışlığında vermezsiniz” diye konuştu.