Hollanda'ya iltica etmeyi düşünenlere birbiri ardına kötü haberler

Hollanda hükumeti, aylardır süren mülteci kabul krizi nedeniyle ülkeye sığınmacı gelişinin sınırlanmasını kararlaştırdı. Bu kapsamda, Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması uyarınca her yıl Türkiye’deki kamplardan binden fazla mülteci alım yükümlülüğü geçici olarak askıya alındı.







Hollanda, sığınmacı statüsü verilen kişilerin aile birleşimi hakkına da sınırlama getiriliyor. Ülkeye gelen sığınmacıların ilk başvuru yeri olan Ter Apel sığınma merkezindeki yoğunluğun kaosa dönüşmesi üzerine Hollanda hükumeti, yeni bir plan açıkladı.





BBC’de yer alan habere göre iltica ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg’un Hollanda Temsilciler Meclisi’ne verdiği bilgiye göre, başvuru merkezindeki yığılmayı önlemek amacıyla ülkeye mülteci gelişi sınırlanacak. Plan çerçevesinde, Türkiye – Avrupa Birliği (AB) Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması’ndan doğan yükümlülük de geçici olarak askıya alındı. Hollanda böylece, Türkiye’deki kamplardan mülteci alımına ara verecek.





AİLE BİRLEŞİMİ İÇİN EN AZ 15 AY

Anlaşma uyarınca Hollanda her yıl Türkiye’den binden fazla mülteci alıyor. Bu yıl sonuna kadar Türkiye’den toplam 250 kişi, önümüzdeki yıl da binden fazla sığınmacının gelmesi bekleniyordu. Ancak hükumetin kararı ile bu kabuller geçici bir süre durduruldu.





Hollanda, ülkeye gelen ve sığınma hakkı elde eden kişilere yönelik kuralları da sıkılaştırılıyor. Sığınma hakkı elde eden ancak kalacak yeri olmayan sığınmacıların ailelerini Hollanda’ya getirmesine en az 15 ay izin verilmeyecek. AB yasaları gereği, 15 ay sonra ev bulunamazsa, sığınmacı aileleri yine de vize alabilecek.





SIĞINMACILAR İÇİN KONUT PROJESİ

Hükumet, sığınma hakkı elde eden kişilerin yaşayacağı 20 bin ilave konut sağlanması konusunda çalışma yapıyor. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND) de, 6 ile 15 ay süren oturma izni başvurularını değerlendirme sürecini uzatacak.





Bazı muhalefet partileri, mülteci akınının tamamen durdurulmasını istiyor ancak hükumet, AB yasaları ve uluslararası kurallar gereği bunun mümkün olmadığını vurguluyor. Bu nedenle sadece sığınmacı gelişine sınırlama getirilebiliyor.





Hükumet bu önlemlerle, mülteci kabul merkezi üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor. Bu süreçte yeni bir kabul merkezi oluşturulması için 15 milyon euro kaynak ayrıldı. Devlet Bakanı van der Burg, bu merkezin 10 Eylül’e kadar hazır olmasını umduklarını söyledi.





Başvuru yoğunluğu ve yer sıkıntısı nedeniyle Ter Apel sığınma merkezinde yaklaşık 700 kişi, açık havada sabahlıyor. Güvenlik gerekçesiyle, sığınmacıların çadır kurmasına izin verilmiyor. Başbakan Mark Rutte bu durumun utanç verici bir idari başarısızlık olduğunu söyledi.





Başbakan, “öğrenilmesi gereken bir ders” olarak tanımladığı kabul krizini çözmek için herkesin elinden geleni yaptığını savundu. Rutte bazı partilerin savunduğu gibi, Hollanda’ya sığınmacı gelişinin tamamen durdurulmasının söz konusu olamayacağını vurgulayarak, “Hollanda bir ada değil ve uluslararası anlaşmalara bağlı” dedi.