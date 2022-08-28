Samanyolu Haber /Gündem / Soylu'dan Erdoğan'a rağmen flaş hamle: Kritik birimin başına kirli ismi atadı /28 Ağustos 2022 13:43

Soylu'dan Erdoğan'a rağmen flaş hamle: Kritik birimin başına kirli ismi atadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çok kirli ve tartışmalı bir isme emniyette özel bir görev verdi. Gazeteci Cevheri Güven Youtube kanalında dengeleri değiştirecek atamayı anlattı.

SHABER3.COM

Gazeteci Güven'nin verdiği bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hamlelerine karşı, en kirli polislerden birini en kritik birimin başına getirerek cevap verdi.

Güven'e göre mafyanın artık bir emniyet müdürü daha var. Üstelik dengeleri değiştirecek yerde. Erdoğan ile Soylu arasında süren gerilimde Soylu, çok kirli ve tartışmalı bir isme emniyette çok özel bir görev verdi.

Hüseyin Oğuz Namlı isimli emniyet amirinin yükselişi ve Soylu’nun son verdiği görev, Erdoğan’ın yapmayı planladığı Levent Göktaş hamlesini de engelleyebilecek, darbeleyebilecek bir pozisyon. İşte Gazeteci Cevheri Güven’in anlatımıyla Soylu’nun Erdoğan’a cevap olarak yaptığı atamanın detayları…

...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Soylu'dan Erdoğan'a rağmen flaş hamle: Kritik birimin... Sonraki Haber >>

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:33