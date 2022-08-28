Soylu'dan Erdoğan'a rağmen flaş hamle: Kritik birimin başına kirli ismi atadı

Gazeteci Güven'nin verdiği bilgilere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hamlelerine karşı, en kirli polislerden birini en kritik birimin başına getirerek cevap verdi.







Güven'e göre mafyanın artık bir emniyet müdürü daha var. Üstelik dengeleri değiştirecek yerde. Erdoğan ile Soylu arasında süren gerilimde Soylu, çok kirli ve tartışmalı bir isme emniyette çok özel bir görev verdi.





Hüseyin Oğuz Namlı isimli emniyet amirinin yükselişi ve Soylu’nun son verdiği görev, Erdoğan’ın yapmayı planladığı Levent Göktaş hamlesini de engelleyebilecek, darbeleyebilecek bir pozisyon. İşte Gazeteci Cevheri Güven’in anlatımıyla Soylu’nun Erdoğan’a cevap olarak yaptığı atamanın detayları…





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