Honda, Rusya'ya geri döndü

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Honda’nın otomobil bayisi Rusya’nın St.Petersburg şehrinde tekrar açıldı.







TASS haber ajansı tarafaından verilen haberde, şirketin başlangıçta ayda 20'den gibi sınırlı sayıda araba satmayı planlıyor. Teslimatlar Motor Place şirketi tarafından yapılacak. Resmi bir alt distribütör olarak hareket eden şirket, hem daha önce teslim edilen araçlar için hem de şimdi teslim edilecek araçlar için garanti veriyor.







St.Petersburg şehrinden satın alınan Honda marka araçların bakımı, Rusya'daki herhangi bir Honda bayisinde yapılabilir ve garanti desteği alınabilir. Honda’nın Moskova'da hala iki lokasyonu bulunuyor.