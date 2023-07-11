Yandaş Selvi'den İmamoğlu iddiası: Aday olmayacak çünkü...

Yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Hafta sonu İstanbul’un ilçelerinde yapılan ilçe kongresi delege seçimlerinin tamamını Kılıçdaroğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu en iddialı olduğu İstanbul’da delege seçimlerini kazanamadı" dedi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olmayacağını iddia etti.







İmamoğlu'nun geçen hafta CHP İstanbul milletvekilleriyle bir toplantı yaptığını hatırlatan Selvi, şunları kaydetti:





"CHP’nin İstanbul’da 18 milletvekili bulunuyor. Toplantıya 8 milletvekili katıldı. Ama ancak bunların yarısı İmamoğlu’nu destekliyor.







Toplantıya Engin Altay, Gökhan Günaydın, Enis Berberoğlu, Özgür Karabat, Yunus Emre, Ali Gökçek, Yüksel Mansur Kılıç, Turan Taşkın Özer katıldı.





Ekrem İmamoğlu’nun toplantıda, “Eğer değişim gerçekleşmezse yerel seçimleri de kaybedebiliriz” dediği ifade edildi. İmamoğlu’nun, “Değişim sürecine ben liderlik etmek istiyorum” dediği öğrenildi. Ancak CHP genel başkanlığına aday olduğunu söylemediği belirtildi.





İmamoğlu, İstanbul seçimlerini kazanacağına inanıyor. Ama İstanbul’u ittifak sayesinde kazandığı için HDP ve İYİ Parti’nin aday çıkarması durumunda İstanbul’u kaybetme endişesi taşıdığı ifade ediliyor.





Bu arada İmamoğlu’nun canını sıkan bir başka gelişme de son zamanlarda yaptırdığı anketlerde beklediğini bulamaması."







