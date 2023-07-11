Fransa’dan uzun menzilli füzelere onay

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Macron, Vilnius’taki NATO zirvesinde yaptığı açıklamada, ‘Ukraynalılara uzun menzilli saldırılar yapma yeteneği vermek için silah ve teçhizat tedarikini artırmaya karar verdim, aynı zamanda bu Ukrayna'nın kendi topraklarını savunmasına izin veren doktrinimizi de koruyor’ dedi.





Aynı zamanda AFP ise Fransa’nın Kiev’e Scalp füzelerinden vereceğini duyurdu. Ardından Kremlin tepkisini gösterdi.





Kremlin, Fransa'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine füze tedarik etme kararını bir hata olarak nitelendirdi. “Hangi yıkım yarıçapından bahsettiğimiz henüz netlik kazanmadı. Bu karar hatalı ve Ukrayna tarafı için ağır sonuçlarla dolu. Füzeler operasyonun gidişatını etkilemeyecek, sadece Kiev rejiminin kaderini daha da zorlaştıracak” dedi.





Mayıs ayında İngiltere, Ukrayna silahlı kuvvetlerine 250 km menzilli Storm Shadow seyir füzeleri teslim etti. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikinin ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Öte yandan Washington, Kiev'e uzun menzilli ATACMS füzeleri verme konusunda henüz temkinli davranıyor.