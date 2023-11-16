Hrant Dink cinayetinin araştırılması önergesine AK Parti ve MHP'den ret

HEDEP’in Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği önergenin diğer önergelerin önüne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi önerisi; AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.





"Devletin bu şefkatli tavrını cezasız bırakan sayısız faili meçhulden biliyoruz" diyen Uçar, "Ogün Samast tekil bir örnek değil, bütün toplumu ahtapot gibi sarmış bir adaletsizlik ve cezasızlık ağının kullanışlı bir örneğidir. Bu sebeple aklanan yalnızca Ogün Samast değildir. Onu yaratan ve kullanan katliam düzeni aklanmak istenmektedir. Ogün Samast gözaltına alındığı gün aklanmıştı zaten. Bütün bir yargılama ve infaz süreci de bu doğrultuda yürütüldü. Bu ülkeyi daha fazla karanlığa çekmekten vazgeçin. Sizler ortada hukuk bırakmadınız" ifadelerini kullandı.





Dink'i öldüren Ogün Samast'ın dün akşam tahliye edildiğini hatırlatan Ün, "Hrant Dink’in ölmesinin üzerinden 16 yıl geçti. Dün ise eli kanlı bir tetikçi olan Ogün Samast, iyi halden serbest bırakıldı. Hrant Dink davası geçmişte olduğu gibi maalesef Ankara’nın dehlizlerinde kayboldu. Bu duruma gerçekten üzülmüyor musunuz?" diye konuştu.





"Hrant Dink katledildi. Katil Ogün Samast’ın yaşı, alacağı ceza, yatacağı süre bugün bu saat bile hesaplanmış bir şekilde katledildi. Yatacağı ceza belli. Hrant Dink’in ailesi bile bu cinayetin örgüt kapsamında işlenmesiyle alınacak cezaların değişeceği cezaları biliyor. Ama hâlâ örgüt kapsamına ilişkin kamu görevlileri ile ilgili netleşmiş bir karar yok. Devlet, kutsal olmaz. Devlet saygın olur. Kamu görevlilerinin bağlılığı da sadece devlete olur. Bir cemaate, tarikata, göreve başlamanız veya yükselmenize vesile olanlara bağlılık, bu bağlılığın ortaya çıkaracağı tek konu ise bir dönemin kahramanları bir dönemin haini olur."





Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HEDEP’in Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği önergenin diğer önergelerin önüne alınarak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesini istedi.Önerinin gerekçesini açıklayan HEDEP Van Milletvekili Zülküf Uçar, "Katledilmiş adalet inancına dün bir darbe daha indirilmiştir. Sevgili Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ı tahliye eden zihniyetin topluma açık bir mesaj verdiği ortadadır. Cezasızlık politikasıyla örülmüş devlet kodları bir kez daha eksiksiz çalışmış ve bir evladına daha müşfik kanatlarını germiştir" dedi.Önerge üzerine Saadet Partisi Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Siyasi kriterlerle nice masumların, düşünce suçlularının hapislerde çürütüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Siyasilere, gazetecilere saldıranların korunduğu bir dönemden geçiyoruz. Organize suç örgütlerinin, katillerin, uyuşturucu tacirlerinin infaz yasası altında örtülü aftan serbest bırakıldığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.İYİ Parti Grubu adına Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, öneri üzerine şunları söyledi:Hrant Dink suikastının siyasi bir cinayet olduğunu belirten CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, "Cinayeti biz gördük, hepimiz gördük. Sadece katili değil, arkasındakileri de gördük. Hrant Dink cinayeti, siyasi bir cinayettir; organizedir. Gün geldi Erkenekon’a ihale edildi; gün geldi cemaate ihale edildi. Hrant Dink cinayeti aslında yeni bir rejimin inşası için tasarlanmıştı. Bugün de AYM’nin kapatılması girişimi ile Hrant Dink cinayetinin tetikçisinin bugün serbest bırakılması da rejimin yeniden inşa sürecinin adımlarıdır" ifadelerini kullandı.Gazetecilere tehditlerin sürdüğü dile getiren Baltacı, "Bugün de birçok gazeteci aynı tehditler altında yaşıyor. Daha yeni MHP’li İzzet Ulvi Yönter, gazeteci Alican Uludağ’ı ‘nefesimiz ensende’ diyerek tehdit ettiği bir ülkede, ensesinden vurulan bir gazetecinin katilinin serbest bırakılması aslında şaşırtıcı bir durum değildir" dedi.Konuşmaların ardından önerge AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.