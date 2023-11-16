Dilan - Engin Polat dosyasında sahte fatura itirafı

İstanbul merkezli 6 kentte 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda arasında Dilan- Engin Polat çiftinin de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri de Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirliğini yapan Ahmet Gün olmuştu.





Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ahmet Gün, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak itirafçı olmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine bugün (16 Kasım) İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen Ahmet Gün, saat 13.40'ta soruşturma savcısı Gökalp Kökçü'ye ifade verdi.





Bu paranın kaynağının da bahis ya da başka bir kara para aklama olabileceğinden şüphelendiğini savunan Ahmet Gün, ancak bunların analiz sonucunda ortaya çıkacağını kaydetti. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belirsiz yüklü miktarda para hareketi bulunduğunu söyleyen Gün, "Ancak bunun kaynağının bahis mi ya da başka bir kara para olduğu konusunda şüphelerim var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu şekilde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı belirsiz para sistemi sokulmuş olabilir" dedi.





Bu ifadeyi, "etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla paylaştığını" savunan Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edilmesini istedi. Gün ifadesine soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında da savcılığın koordinesindeki kolluk güçlerine her türlü yardıma hazır olduğunu da ekledi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre "Kara para aklamak" iddiasıyla tutuklanan Dilan - Engin Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirliğini yapan ve cezaevinde olan Avukat Ahmet Gün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek savcılığa yeni ifade verdi. İfadesinde tasfiye halindeki şirketlerden Polatlara ait şirketlere sahte faturalar kesildiğini söyledi. Bu yolla şirketlere "mal karşılığı olmayan yüklü miktarda paralar girdiğini" belirten Gün, bu paranın kaynağının yasa dışı bahis olabileceğini kaydetti.DW Türkçe'nin ulaştığı iki sayfalık tutanağına göre Ahmet Gün, sorgunun başında "Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak suretiyle ifade vermek istiyorum" dedi. Yaklaşık 3-4 yıldır Polatlara ait şirketlerin mali müşavirliğini yaptığını belirten Gün, devamında şunları anlattı:"Tasfiye halindeki Fekben Plastik Anonim Şirketi, Tekbaşer TEmal ve Sanayi firması ile BYZGUN Güzellik Kozmetik şirketi, sahte fatura düzenlemek için kurulmuş firmalardır. Bu firmaların sahte düzenlemesi için devrini Sezgin Polat (Engin Polat'ın babası) aldırmıştır. Bu firmaların naylon fatura kesen sahte firmalar olduğu konusunda Engin Polat'ın da bilgisi vardır. Bu firmalar, Dipomed Medikal Kozmetik, Rise And Shine ve DP Güzellik A.Ş. isimli firmalara da sahte fatura düzenlemişlerdir."Rise And Shine firmasının satışlarının çok yüksek göründüğünü anlatan Ahmet Gün, "Bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu amaçlı fatura düzenleniyordu" dedi. Engin Polat'ın bir telefon görüşmesinde kendisine Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon TL'ye ulaştığını söylediğini aktaran Gün, şunları söyledi:"Ben de kendisine 'maşallah iyi satış yapmışız' dedim. Ancak daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde, yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon TL yerine yarı yarıya 40-45 milyon TL arasında satış faturası getirildi. 80 milyon TL tutarındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler. Bu nedenle bana 40-50 milyon TL aralığında fatura göndermişler. İptale konu mallar Trendyol ya da başka bir yolla nihai tüketiciye gitmemiş olabilir. Ancak bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla komisyonu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir. Burada mal karşılığı olmayan yüklü miktarda para girişi olmaktadır."Ancak alınan bilgiye göre, savcılığın Ahmet Gün'ün ifadesini yetersiz bulduğu ve "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırmayacağı" öğrenildi. Gün'ün bu yüzeysel ifadeyi tahliye olmak için verdiği kaydedildi.