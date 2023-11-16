Cezaevinde işlediği suçlara rağmen iyi hal: Gardiyanın boğazına bıçak dayadı

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliyesine ilişkin bir yazı kaleme aldı.



Tahincioğlu, Samast’ın çok sayıda avukatın, öğrencinin, yazarın koşullu salıvermeden yararlanmasına izin vermeyen cezaevi idare gözlem kurulunun kararıyla serbest kaldığını yazdı.



Samast’ın eylemlerin terör sayılmaması erken tahliyenin en önemli nedeni.



Tahincioğlu’nun yazısının önemli bölümleri şöyle:



“Eylemlerin terör sayılması halinde ise sadece üyelik suçundan bile 6,5 yıl ceza alması muhtemel Samast, diğer suçlarla birlikte 30 yılı aşkın ceza alacaktı. İnfaz süresi de cezanın dörtte üçü olarak hesaplanacak, idari gözlem kurulunun önüne de 22 yılı aşkın bir süre sonra çıkacaktı.



Buna karşılık tüm eylemleri “adli suç” sayılan Samast, idari gözlem kurulunun önüne 16 yıl sonra çıktı. 2023’te bu hakka sahip olmasının sebebi ise 6 Ağustos 2020’de tahliye edilecekken, cezaevinde işlediği beş ayrı suçtan dolayı 5 yıl 11 ay daha ceza alması.



Samast, Silivri Cezaevi’de olduğu 2017’de, koğuştaki butona basarak ‘başmemur’ ile görüşmek istediğini söyledi. Gelen infaz koruma memuru, öğlen vardiyasındaki memurların çıkış yaptığını, bu çıkış işleminden sonra başmemurun kendisiyle görüşebileceğini söyledi. Ancak Samast bu durumu kabul etmedi. Küfür eden ve kupa bardağı mazgala fırlatan Samast, içeriye giren üç gardiyana saldırdı. Sakinleştiği sanıldığı sırada cebinden bıçak çıkartarak salladı ve gardiyanın boğazına bıçak dayadı. Gardiyanı hafif biçimde yaralayan Samast, bir başka gardiyanın da parmağını ısırdı.



YİNE DE İYİ HAL



Samast, bu eyleminden dolayı ceza almasına, cezaevinde farklı disiplin suçları da işlemesine rağmen koşullu salıvermeden yararlandı.



Buna karşılık, cezaevindeki çok sayıda isim bu haktan yararlanamıyor. Son olarak örgüte yardım suçundan cezaevinde tutulan avukat Didem Ünsal Baydar’ın koşullu salıverilme talebi, disiplin cezası olmamasına rağmen, idari gözlem kurulunda olumlu kanaat oluşturmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Herhangi bir şiddet eylemi olmayan çok sayıda isim de benzer nedenlerle koşullu salıverilmeden yararlandırılmadı.”

