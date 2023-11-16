İsrail, Gazze Limanı'nı ele geçirdi: Mavi Marmara Anıtı yıkıldı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gazze Limanı'nda kontrolü ele geçirdiğini duyuran İsrail ordusu, burada yer alan, abluka altındaki bölgeye yardım için giden Mavi Marmara gemisine düzenlenen baskında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan anıtı yıktı.



Gazze Limanı'nın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Mavi Marmara olayları anısına yapılan anıtın yıkıldığı aktarıldı. Limanın kontrolünü ele geçiren askerlerin bazılarının Mavi Marmara olayında da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Zırhlı kuvvetler ve özel birlikler Gazze Limanı'nın kontrolünü ele geçirdi, 10 tünel ve 4 bina yıkıldı" denildi. AA'nın aktardığına göre açıklamada, daha önce Hamas'ın kontrolünde olan limanda 10 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.



Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X platformunda, "Hamas'ın saldırı amacıyla kullandığını" iddia ettiği Gazze Limanı'nda 3 askerin İsrail bayrağı açtığı bir fotoğrafı paylaştı. Filistin tarafından ise henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.



Ne olmuştu?



İsrail, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlediği baskında 9 Türkiye vatandaşı hayatını kaybetmişti. Yaralananlardan biri de daha sonra yaşamını yitirmişti.