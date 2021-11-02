Samanyolu Haber /Gündem / HSK üyelerinden ‘toplu’ kopya skandalı /02 Kasım 2021 14:15

HSK üyelerinden ‘toplu’ kopya skandalı

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin ‘Amatör Denizci Belgesi’ almak için usule aykırı olarak yapılan sınavda topla halde kopya çektikleri ileri sürüldü.

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HSK’da 4 üye denizde 24 metreye kadar olan tekneleri kullanabilmek için amatör kaptanlık belgesi alabilmek için Amatör Denizcilik Federasyonu’nun sınavına girdi.

Eski ihraç savcı Hasan Dursun, 4 HSK üyesinin amatör denizcilik belgesi almak için 2019 yılı Nisan ayında, HSK konferans salonunda özel eğitim verildiğini, HSK üyeleri, tektik hakimleri ve personelin katılımıyla 70 kişilik bir grubun eğitimin ardından sınava girdiğini belirtti.

SINAVA 4 HSK ÜYESİ GİRDİ
İddiayı sosyal medya medya hesabından paylaşan Dursun, eğitim sonrası yapılan sınava HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, o dönem HSK üyesi olup daha sonra Yargıtay’a seçilen Hüseyin Şahin ve Mehmet Ademoğlu ile yine o dönem HSK üyesi olup sonrasında Merkez Bankası hukuk birimine genel müdür yardımcısı olarak atanan avukat Songül Yazar’ın da katıldığını kaydetti.

SORULAR OKUNDU, CEVABI VERİLDİ
Dursun, “Normalde Liman Başkanlıklarının belirleyeceği yer ve saatte yapılması geren sınav, HSK konferans salonunda verilen 2 saatlik eğitimin hemen ardından yapılmıştır” dedi. Sınavda kopya çekildiğini öne süren Dursun, 4 HSK üyesinin de kopya çektiğini kaydetti. Dursun, her bir soru okunduktan sonra cevabı da verilmiş ve ve bu şekilde sınav tamamlanmıştır. 4 HSK üyesi ile birlikte diğer katılımcılar “başarıyla” verdikleri bu sınavın ardından 15/5/2019 tarihli amatör denizcilik belgelerine kavuşmuşlardır. Ne diyelim, pruvanız neta dümeniniz viya olsun” ifadelerini kullandı.


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