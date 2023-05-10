'Terör’le korkuttu: Kazanırlarsa teröristleri bırakacaklar, tekrar başa döneceğiz

AKP’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Hulusi Akar, Mimar ve Mühendisler Grubunca düzenlenen etkinlikte konuştu. 14 Mayıs seçimleri hatırlatarak, Millet İttifakı’nın desteklenmesi halinde terör konusundaki kazanımların kaybedileceğini savundu. Akar, “Bunu teröristler söylüyor, terörle iltisaklı olan siyasiler söylüyor, bu siyasilerle iltisaklı olan ittifak söylüyor. ‘Teröristleri serbest bırakalım’ diyorlar, özerklikten bahsediyorlar. Bunlar resmen bazı konularda takiye yapıyorlar. Bunlar çakma terörle mücadeleci. Bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu konularda herkesin sorumluluğu var. Bunlara dikkat etmeliyiz.” dedi.



Hulusi Akar, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kadir Has Spor Salonu’nda düzenlediği “Anneler Günü” etkinliğine katıldı. Buradaki konuşmasında ise ‘ezan ve bayrak’ propagandası yaptı: “Teröristlerin elebaşları seçimden medet umuyor. Çünkü teröristlerle iltisaklı olan partiler ve onlarla iltisaklı olan ittifak, teröristlere söz veriyor, ‘Bebek katilini, teröristleri çıkaracağız’ diyorlar. Bütün kazanımları kaybedeceğiz. Tekrar başa dönülecek. Buna milletimizin feraseti müsaade etmez. Terörle mücadele konusunda çektiklerimiz ortada. Tekrar başa dönmek istemiyoruz. Bu seçimlerde kimse teröristlere can suyu vermesin, teröristlerin başlarına solunum cihazı kimse takmasın. Bayrağımız inmesin ezanlar dinmesin diyoruz.”