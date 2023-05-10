İnsan Hakları İzleme Örgütü uyardı: Seçim gecesi internet kesilebilir!

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin güvenliği konusunda, internetin hükumet kontrolü altında olmasının seçimler için bir tehdit olduğunu açıkladı. HRW, konuya ilişkin açıklamasıyla AKP hükümetinin internet üzerindeki kontrolünün 14 Mayıs seçimini tehdit ettiğini kaydetti. Açıklamada sosyal medya şirketlerine ‘baskılara direnme’ ve ‘acil durum planları oluşturma’ çağrısında bulundu.



Seçmenlerin Erdoğan hükûmetinin seçim sonuçlarını değiştirmek amacıyla dijital ortam üzerinde önemli bir kontrol uygulayacağı endişesiyle sandık başına gideceği belirtildi. “Türkiye makamlarını ifade özgürlüğü ve mahremiyet haklarını güvence altına almaya çağırıyoruz.” ifadeleri kullanldı.



SANSÜR UYGULAMA ÇABALARI HIZLANDI



İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Kıdemli Teknoloji Araştırmacısı Deborah Brown, “Türkiye hükûmeti, seçim öncesinde sosyal medya ve bağımsız çevrimiçi haber siteleri üzerindeki kontrolünü sıkılaştırma ve sansür uygulama çabalarını hızlandırdı. Seçim, hükümetin şirketleri tahakküm altına alma çabalarına rağmen, Türkiye’deki seçmenlerin bağımsız haberlere erişim, ve seçimlerle ve sonuçları hakkındaki görüşlerini ifade etmek için sosyal medyaya güvenip güvenemeyeceklerini test edecek.” dedi.



İNTERNET ORTAMINDAKİ MANİPÜLATİF DAVRANIŞLARA DİKKAT ÇEKİLDİ



İnternet ortamında artan manipülatif davranışlara da dikkat çekilen açıklamada, Anadolu Ajansı’na ilişkin ise şu ifadelere yer verildi: “Twitter’ın uzun süredir devam eden, devlete bağlı olduğunu değerlendirdiği hesapları etiketleme politikasına rağmen, Türkiye devletinin haber ajansı Anadolu Ajansını ‘devlete bağlı’ olarak etiketlememesi özellikle endişe vericidir. Seçim günü, bu ajansın, bağımsız izleme organlarının bulgularıyla büyük ölçüde çelişebilecek AKP zaferine ilişkin erken iddialar da dahil olmak üzere, hükümet lehine çarpıtılmış seçim sonuçlarının birincil kaynağı olması beklenmektedir.”