Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu’ndan NATO ve AB’ye net mesaj /10 Mayıs 2023 21:36

Kılıçdaroğlu’ndan NATO ve AB’ye net mesaj

Millet İttifakı’nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD basının önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’e konuştu. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerini kazanması durumunda Türkiye’yi NATO ve Batı’ya yakınlaştıracağını, Ankara’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Eğer Erdoğan kazanırsa Türkiye bir tür diktatörlüğe dönüşecek.” ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin NATO’daki ‘kilit rolünü‘ güçlendireceğini ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini canlandırmayı hedeflediğini söyledi. Türkiye’ye demokratik denge ve denetleme mekanizmalarına yeni bir soluk getireceğini anlattı. Kılıçdaroğlu, “İlk kez sandığa gidip oy kullanacak 5,3 milyon genç insan var ve onlar özgürlük ve demokrasi istiyorlar. Bu gerçek bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız AB için ve aynı zamanda Batı uygarlığı için çok önemli.” dedi.

TÜRKİYE NATO TARAFINDAN ALINAN KARARLARA UYMAK ZORUNDADIR

Cumhurbaşkanı olması halinde, ‘Rusya’daki Türk yatırımlarını sürdüreceğini ancak Rusya’ya yaptırım konusunda Batı’nın kararlarına uyacağını’ belirten Kılıçdaroğlu, “Türkiye Batı ittifakının ve NATO’nun bir üyesidir ve Putin de bunu çok iyi bilmektedir. Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları ülkelerine gönderme vaadine de değinen Kılıçdaroğlu, “Biz ırkçı değiliz ama bu insanların kendi ülkelerinde daha iyi şartlarda yaşamalarını istiyoruz.” diye konuştu.
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