Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'da tutuklanan İmran Han'a destek veren bin kişi gözaltına alındı /10 Mayıs 2023 21:41

Pakistan'da tutuklanan İmran Han'a destek veren bin kişi gözaltına alındı

Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, tutuklanmasının ardından yargıç karşısına çıktı. Han'ın sekiz gün daha gözaltında tutulmasına karar verildi.

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Başkent İslamabad'da tutuklanan Han'ın destekçilerinin ülke genelinde düzenlediği protestolarda bin kişi gözaltına alındı.

Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi'nin yetkilileri, destekçilerine sokaklara dökülme çağrısı yapmıştı.

Ülke çapında yapılan gösterilerde sekiz kişi hayatını kaybetti.

Han ile Pakistan ordusu arasındaki siyasi mücadele bu tutuklamayla iyice şiddetlendi.

Han, suçlanması halinde bir daha aday olamayabilir.

Yolsuzlukla suçlanan Han, tutuklanmadan önce çağrıldığı duruşmaya katılmak için mahkemeye gitmişti.

Hakkındaki suçlamaların "siyasi" olduğunu söyleyen Han, mahkemede kefalet karşılığı tutuksuz yargılanmasını talep edecekti.

Daha önce bu mahkemeye gelmesi çağrılarını reddettiği için tutuklanması engellenmişti.

Sosyal medyada, zırhlı araçlardan çıkan paramiliter güçlerin Han'ı tutukladıkları sırada çekilmiş görüntüler dolaşıyor.

İslamabad'da polis, dörtten fazla kişinin bir araya gelmesini kısıtladı.

Buna rağmen çok sayıda kentte protestocular yol kesti.

İslamabad'a giriş ve çıkışlarda kullanılan bir otoyol da protestocular tarafından trafiğe kapatıldı.

Olay yerindeki BBC muhabiri, etrafta kolluk kuvvetlerine rastlamadı.

BBC'ye konuşan Han'ın sözcüsü Rauf Hasan, tutuklamanın "ülkeyi kaos ve anarşiye sürükleyebileceği" uyarısında bulundu:

"Ülkede ekonomik kriz, siyasi kriz ve hayat pahalılığı varken böyle bir şey yapmanın yaratabileceği şiddet olaylarından endişe ediyorum."

Han, geçen yıl Nisan ayında Meclis'te yapılan güven oylamasını kaybetmişti.

Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, başbakan seçilmişti.

Başbakan olduğu 2018-2022 yılları arasında, yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri satmakla suçlanan ve suçlamaları reddeden Han ise erken seçim yapılması gerektiğini söylüyor.

Han, Mart ayında da mahkemeye çağrılmış ancak İslamabad'da güvenlik güçleri ve eski başbakanın destekçileri arasında çatışma çıkmıştı.

Olaylar üzerine duruşma ertelenmiş ve eski başbakanın evine dönmesine izin verilmişti.

Han, hükümetin erken seçime gitmemesi gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Han, Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu yaralanmıştı.

Han önceki gün Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in "kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğunu" iddia etmişti.

Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamada, Han'ın iddiaları "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirildi.
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