Samanyolu Haber /Gündem / YSK’dan “siyah nokta” kararı: Kanun açık, özel işaret değilse zarflar geçerli sayılır /10 Mayıs 2023 21:54

YSK’dan “siyah nokta” kararı: Kanun açık, özel işaret değilse zarflar geçerli sayılır

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışındaki oy pusulalarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta ile ilgili tartışmalar üzerine “görüş verilmesine yer olmadığına” karar verdi. YSK kararında ilgili kanunun açık olduğu belirtilerek, özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılacağı belirtildi.

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 T24'te yer alan habere göre Hollanda’da bir sandıkta açılan oy pusulalarında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta tartışmalara neden olmuştu. Tartışmaların ardından İyi Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, “Oy torbasının sandık kurulu huzurunda açıldığı sırada içinden çıkan oy pusulası ve zarfların tümünün veya bir kısmının üstünde leke veya mürekkep izi bulunması durumunda oy pusulası ve zarfların geçerli sayılıp sayılmacağı” konusunda görüş verilmesi isteminde bulundu.

 “Görüş verilmesine yer olmadığına…”

 Kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, ”Yüksek Seçim Kurulu oy pusulaları veya zarfların tamamının veya bir kısmının üzerinde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı yönünde görüş istememize; 298 Sayılı Kanun’un 98. ve 101. madde hükümleri açık olduğundan “görüş verilmesine yer olmadığına” dair karar verdi” dedi. Öztürk, ilgili madde hükümlerini ise şöyle sıraladı:

 “Zarflar geçerli sayılır”

 298 Sayılı Kanun Madde 98: “…. Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır.” 298 Sayılı Kanun Madde 101: “…. Ancak aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.”
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