Samanyolu Haber /Politika / Arınç’ın Ali Yeşildağ açıklamalarına erişim engeli /10 Mayıs 2023 22:00

Arınç’ın Ali Yeşildağ açıklamalarına erişim engeli

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Ali Yeşildağ’ın iddialarının araştırılması gerektiğini söylediği habere engel getirildi.

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T24'te yer alan habere göre Arınç, Manisa'daki AKP İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısının ardından Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya yaptığı açıklamanın yer aldığı habere erişim engeli getirildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği, Ali Yeşildağ'ın abisi Zeki Yeşildağ'ın başvurusu üzerine çok sayıda içerik hakkında erişim engeli kararı verdi.

Erişim engeli kararı verilenler arasında, Bülent Arınç'ın 9 Mayıs günü, Gazete Duvar'da yayınlanan ve Ali Yeşildağ'ın iddialarının araştırılmasına dair açıklaması da bulunuyor. Hakimlik, haberi yapan Gazete Duvar muhabiri Can Bursalı'nın haberini paylaştığı tweetine de erişim engeli getirdi.

Hakimlik, yasak kararına gerekçe olarak Zeki Yeşildağ'ın "kişilik haklarının zedelenmesi"ni gösterdi.

Arınç, Ali Yeşildağ ve Muhammed Yakut gibi isimlerin iktidara yönelik dile getirdiği iddialarla ilgili yargının ve kolluk kuvvetlerinin gereğini yapması gerektiğini söylemişti.
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