Samanyolu Haber /Gündem / Hyundai ve Kia yangın riski nedeniyle 92 bin aracını geri çağırdı /04 Ağustos 2023 13:35

Hyundai ve Kia yangın riski nedeniyle 92 bin aracını geri çağırdı

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırdı. Şirketler araç sahiplerine araçlarını denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti.

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Otomotiv devleri Hyundai ve Kia, ABD'deki 92 bin aracını şanzıman yağ pompasının aşırı ısınması nedeniyle geri çağırdı. 

Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.

Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti.


NTV'nin aktardığına göre, geri çağırmayla ilgili olarak Kia, altı "termal olay" raporu olduğunu ancak herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığını söyledi. 

Hyundai ise dört benzer raporu olduğunu ve sorun nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm kaydetmediğini bildirdi. Hyundai, yangın riskinin yanı sıra, ısı hasarının diğer araç kontrolörlerini etkileyen bir kısa devreyi tetikleyebileceğini de belirtti. 

Öte yandan ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Sahiplerine, geri çağırma onarımı tamamlanana kadar binaların dışına ve yapılardan uzağa park etmeleri tavsiye edilir" açıklamasında bulundu.

GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Hyundai şu araçlarını geri çağırdı:

• 2023 Elantra
• 2023 Kona
• 2023 Sonata
• 2023 Tucson
• 2023-2024 Palisade

Kia'nın geri çağırdığı araçlar ise şöyle:

• 2023 Soul
• 2023 Sportage
• 2023-2024 Seltos
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