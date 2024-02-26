Samanyolu Haber /Spor / İcardi’ye bir maç ceza /26 Şubat 2024 12:50

İcardi’ye bir maç ceza

PFDK, Mauro Icardi'nin cezasını açıkladı! Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’ye bir maç men ve 19 bin 500 lira para cezası verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle  1 maç ceza aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DERBİDE SAHADA

Bu akşam (pazartesi günü) oynanacak Antalyaspor maçında cezasını çekecek olan Mauro Icardi, pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alabilecek.

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