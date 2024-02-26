Düğünde havaya ateş açıp bir kişiyi öldürdü, Ev hapsi ile kurtuldu

Emekli Uzman Çavuş Mehmet Çelik, 3 Haziran 2023’te Amasya’nın Kuzgeçe köyündeki bir düğüne katıldı. Düğünde gelin ve damat başta olmak üzere onlarca kişi havaya ateş açtı.





Tüm bunlar olurken kamu görevlisi sayılan Köy Muhtarı Naci Bulut ise tüm yaşananları izledi. Bir ara eline mikrofonu alarak “Havaya ateş ederken tellere dikkat edin” diye uyarıda bulundu, yaşananları jandarmaya bildirmedi. Hatta düğüne davetli olarak gelen çok sayıda jandarma ve polis de Bulut gibi yaşananları izlemekle yetindi.













Kısa süre sonra da korkulan oldu. 53 yaşındaki emekli Uzman Çavuş Mehmet Çelik, Sıdkı Çıplak isim şahsın silahından çıkan kurşunla vuruldu. Çıplak, Çelik’i vurduktan sonra aracına binip kaçtı. Ruhsatsız silahını evinin bahçesindeki odunluğa gizledi.





“Sağ üst köprücük kemiği bölgesinden yaralandığı” belirtilen Çelik ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, düğünde birçok kişinin havaya ateş açtığı, Çelik’in Sıdkı Çıplak tarafından vurulduğu ifade edildi. Çıplak, önce ateş etmediğini, silahının olmadığını iddia etse de ardından “ruhsatsız silahı” ile ateş açtığını kabul etti.





İKİ AY TUTUKLU KALDI





Birgün Gazetesi'nin haberine göre Amasya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, “Olası kastla kasten öldürme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlarını işlediği belirtilen Çıplak’ı, 4 Haziran 2023’te tutuklayarak cezaevine gönderdi. Ancak Çıplak, sadece iki aylık tutukluluğun ardından, 17 Ağustos 2023’te ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edildi.





Göz göre göre öldürülen Mehmet Çelik’in ailesi ise katil Sıdkı Çıplak’ın cezaevinde olmamasına isyan ediyor.





Fakat skandallar bununla da sınırlı değil. Çelik’in ailesi magandalara göz yuman, insanları değil elektrik tellerini düşünerek “Elektrik tellerine dikkat ederek ateş edin” şeklinde uyarıda bulunan Muhtar Bulut’un da yargılanmasını istedi.





MUHTAR BERAAT ETTİ





Amasya 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Muhtar Bulut hakkında da “Görevi ihmal suretiyle kötüye kullanmak” suçlamasıyla dava açıldı. Bulut ifadesinde, “Düğüne gelenler arasında askeri personellerinde olduğunu, onların da ‘bizim hayatımız silahla geçiyor, sen merak etme’ diyerek havaya ateş ettiğini” söyledi.





Hazırlanan iddianamede Bulut’un, Köy Kanunu’nun muhtarlarla alakalı bölümünde belirtilen, “Asayişi sağlamak, ateşli silahla havaya ateş açılmasını önlemek” gibi görevlerini yerine getirmediği belirtildi. Ayrıca Bulut’un köyün asayişten sorumlu kamu görevlisi olduğu ve havaya ateş açıldığını gördüğü halde jandarmaya bildirmediği vurgulandı.





Ancak mahkeme, 13 Şubat 2024’te Muhtar Naci Bulut’un beraatına karar verdi.