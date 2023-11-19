Samanyolu Haber /Gündem / İddia: 7 yaşındaki çocuk bakımsızlıktan öldü, dramı kötü koku ortaya çıkardı /19 Kasım 2023 10:07

İddia: 7 yaşındaki çocuk bakımsızlıktan öldü, dramı kötü koku ortaya çıkardı

Fatih’te annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki çocuk, evde ölü bulundu. Çocuğun bakımsızlıktan öldüğü iddia edildi.

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Olay, Şehremini Mahallesi Büyük Saray Meydanı Caddesi’nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, eve girdiklerinde annesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Servet Nabıev'in cansız bedeniyle karşılaştı. 

BAKIMSIZLIK İDDİASI!
Eve işten gelen annenin çocuğunun öldüğünü anlamadığı iddia edildi. Servet Nabıev’in ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Nabıev’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Anne ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, çocuğun ölüm nedenini belirlemek için inceleme yaparken, apartman sakinleri tarafından hayatını kaybeden çocuğun bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edildi.
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