Samanyolu Haber /Spor / Avrupa tarihi böyle skor görmedi: 14-0 /19 Kasım 2023 10:13

Avrupa tarihi böyle skor görmedi: 14-0

Fransa, Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Cebelitarık’ı 14-0 yenerek rekor kırdı.

SHABER3.COM

EURO 2024 Elemeleri B Grubu 7. maçında, turnuvaya katılmayı garantileyen Fransa, Cebelitarık’ı konuk etti.

Mücadeleyi İngiliz hakem John Brooks yönetti. Rakibi karşısında erken goller bulan Fransızlar, ilk yarıyı 7-0’lık farklı skorla üstün tamamladı. Tarihi maçın açılış golünü kendi kalesine atan Ethan James Santos, 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rakibine kendi ceza sahasında pozisyon vermeyen Fransa, ikinci yarıda da üstün oyununu ortaya koyarken, üst üste bulduğu gollerle farkı arttırdı. Takımın yıldız forveti Kylian Mbappe müsabakayı hat-trick yaparak tamamlarken, Kingsley Coman ve Olivier Giroud ikişer golle katkı sağladı. Diğer goller ise Marcus Thuram, Warren Zaire Emery, Jonathan Clauss, Youssouf Fofana, Ousmane Dembele ve Adrien Rabiot’tan geldi. Fransa, sahadan 14-0’lık skorla galip ayrılırken, Cebelitarık tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı.Bu galibiyetle puanını 21’e yükselten Maviler, grubun son maçında 12 puanla 3. sırada yer alan Yunanistan ile karşılaşacak. Fransa, oynadığı 7 maçın 6’sında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

REKORU KIRDI
Fransa, Almanya'nın 2006'daki rekorunu kırarak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyete ulaştı. Almanya, 2006 yılında San Marino'yu 13-0 mağlup etmişti.
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