İddia: 'Trump, İngiliz donanmasına ait hassas belgeleri yetkisi olmadan evine götürdü'

Euronews'te yer alan habere göre İngiltere'nin eski bir istihbarat görevlisi Christopher Steele, yeni kitabında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden'a kaybettiği seçim sonrası İngiliz donanmasına ait 'hassas belgeleri' yetkisi olmadan Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'ya götürdüğünü iddia etti.



Salı günü raflarda yerini alan "Unredacted: Russia, Trump and the Fight for Democracy" kitabında Steele, bu iddiayı "güvenilir bir kaynağına" dayandırdığını söylüyor.



"Trump'ın görünüşe göre yetkisiz bir şekilde Mar-a-Lago'ya götürdüğü gizli belgeler arasında, devletimiz için en hassas belgelerden bazıları olan İngiliz donanmasına ait sırlar da vardı."



Belgelerin neyle ilgili olduğunu söylemeyen Steele, “En azından benim için, Trump'ın bu tür belgeleri neden saklamak istemiş olabileceği ve en sonunda belgelere ne olduğu belirsizliğini koruyor" diyor.



İngiliz The Guardian gazetesine Steele'ın yazdıklarıyla ilgili açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, "Bu iddialar gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.



Eski bir MI6 ajanı olan Steele, Trump'ın Hillary Clinton'ı tarihi bir yenilgiye uğrattığı 2016 seçimlerinden kısa bir süre sonra medyada sansasyon yaratan, Trump ve Rusya ile bağlantıları hakkında genellikle doğrulanmamış bilgiler içeren bir dosyanın yazarı olarak ün kazandı.



Dosya o zamandan beri tartışmalara konu oluyor. Fakat Robert Mueller tarafından ABD'de yürütülen bir soruşturmada, Rusya'nın Trump'ı güçlendirmek için seçimlere müdahale ettiği ortaya konuldu. Kasım ayında yapılacak seçimler, Rusya'nın Trump'a yardım etme çabalarına ilişkin gelen uyarıların gölgesinde düzenlenecek.



Trump'ın 2021'de görevi bıraktıktan sonra gizli belgeleri evine götürdüğü iddiası, FBI'ın Mar-a-Lago'ya yaptığı baskına ve özel danışman Jack Smith tarafından açılan 40 suç duyurusuna konu olmuştu.



Bu dava Haziran ayında Trump tarafından atanan Florida'lı yargıç Aileen Cannon tarafından reddedildi. Suç duyurusunda bulunan Smith ise temyize başvurdu.



Trump, yetişkin bir film yıldızına sus payı ödemesi nedeniyle New York'ta 34 suçlamadan hüküm giydi. Yine 2020 seçimlerini geçersiz kılma girişimleri Georgia'da sekiz suçlamaya neden oldu.



Trump'ın 2016'da kazandığı dönemde Steele, Orbis Business Intelligence'ı yönetiyordu. O günlerde BuzzFeed Trump dosyasını yayınladı.



Eski başkanın Moskova'da bir otelde seks işçileriyle birlikte olduğu iddiası da dahil olmak üzere doğrulanmamış sansasyonel iddialar basında geniş yer buldu.



Trump ise Steele'ın iddialarını reddedip dava açtı. Dava bu yıl reddedildi ve eski başkanın masrafları ödemesine karar verildi. Steele bu emrin yerine getirilmediğini söylüyor.