Samanyolu Haber /Gündem / IKEA gitti 'Swed House’ geldi /16 Nisan 2023 16:58

IKEA gitti 'Swed House’ geldi

Rusya'da faaliyet gösteren bir çok Batılı şirket ülkeyi terk etti

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya tarafından başlatılan Ukrayna savaşı sonrası Batı yaptırımları neticesinde çok sayıda uluslararası firma piyasadan çekildi. 

Bu kapsamda Rusya’dan ayrılan İsveçli perakende mobilya devi IKEA’nın yerine Belarus merkezli Swed House, ilk mağazası açtı.

Başkent Moskova’daki Shelkovsky alışveriş merkezinde açılan mağaza, ülke genelinde açılacak mağazaların ilki oldu.

Swed House, hem Çin’de IKEA ile işbirliği yapan fabrikalardaki ürünleri hem de Rusya’da üretilen mutfak ürünleri, tekstil ve mobilya aksesuarlarını satacak.

Swed House, 2023 yılında Moskova’da en az beş perakende satış noktası açmayı planlıyor.

Benzer mağazalardan ülke genelinde ilk olarak St. Petersburg ve Tula’da açılacak ardından diğer büyük şehirlere yayılacak.

IKEA, 3 Mart 2022’de Rusya ve Belarus’daki faaliyetlerini askıya almış, ardından Rusya’daki fabrikalarını satacağını duyurmuştu.
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