Samanyolu Haber /Dünya / Rusların nüfusu giderek azalıyor: Yakında azınlık olacaklar /16 Nisan 2023 16:52

Rusların nüfusu giderek azalıyor: Yakında azınlık olacaklar

Rusya Demografi Enstitüsü uzmanları tarafından hazırlanan bir rapor, ülke nüfus probleminin korkunç boyutlarını ortaya çıkardı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rapora göre kronikleşen nüfus problemi son yıllarda daha da görünür hale geldi. Uzun vadeli planlar yapılması durumunda ancak nüfus azalması durdurulabilir. 

En iyimser senaryoya göre, kadın başına ortalama doğum oranı 2,5 çocuğa kadar çıkartılmalı. Ve hayatta kalma süresi 2100 yılına kadar kadınlar için ortalama 90,5 yaş, erkekler - 85,7 yaş olmalı. Buna ilaveten her yıl ülkeye göç edenlerin sayısı 430 bin üzerinde olmalı. Ancak bu durumda nüfus sabit korunabiliyor.

146 milyonluk nüfusu sürdürmek için Rusya'nın 2100 yılına kadar her yıl 430 bin ile 1.1 milyon arasında göçmen çekmesi gerekecek. En iyimser durumda bile Rusya’nın demografik yapısı 50 yıl içinde çok ciddi değişmiş oluyor.

Hazırlanan raporda orta senaryoya göre, mevcut nüfusu korumak için Rusya’da ortalama doğum oranı 2100 yılına kadar kadın başına 1,85 çocuk olur, kadınlar için ortalama yaşam süresi 86,7 yıl, erkekler 80,3 yıla çıkar ve yıllık Rusya’dan bir sebeple ayrılanların ortalaması 250 bin kişide kalırsa bu durumda, nüfusu korumak için, telafi edici ülkeye gelecek göçün tahmini olarak ilk yıllardaki 390 bin kişiden yıllık yaklaşık 900 bin kişiye çıkarılması gerekiyor. Bu durumda da demokratik yapı 50 yıl içinde yine çok değişmiş oluyor. 

En kötü senaryoya göre ise Rusya’nın her yıl en az bir milyon takviye göçe ihtiyacı oluyor ama bu durumda demografik yapı 25 yıl sonra Rus nüfusun %50’nin altına düşmesine neden oluyor.

Ayrıca uzmanlar, önümüzdeki yıllarda “bu kadar yüksek telafi edici göç değerlerine ulaşmanın imkansızlığı” nedeniyle, Rusya'daki nüfusun doğurganlık ve ölüm için en uygun senaryolarda bile azalacağı sonucuna varılabileceğini belirtiyor
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