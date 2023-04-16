The New York Times'tan Erdoğan'ı kızdıracak yazı:Son 20 yılın en savunmasız durumunda

The New York Times Gazetesi, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili “Erdoğan’ın karşısına çıkan Kılıçdaroğlu sıradan vatandaş görünümüne güveniyor” başlıklı bir analiz yayınladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşılaştırıldığı analiz yazısında “Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın aşırı söylemleri ve ‘sert adam’ personasından yorulmuş olabilecek seçmeni etkilemeyi amaçlıyor, Kılıçdaroğlu yalnızca Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya kurmuyor; Erdoğan’ın zıt kutbu, beş yıllık dönemin sonunda emekli olmayı amaçlayan sakin bir sade vatandaş olarak kampanya yapıyor” ifadeleri yer aldı.



