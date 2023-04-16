Samanyolu Haber /Gündem / The New York Times'tan Erdoğan'ı kızdıracak yazı:Son 20 yılın en savunmasız durumunda /16 Nisan 2023 16:46

The New York Times'tan Erdoğan'ı kızdıracak yazı:Son 20 yılın en savunmasız durumunda

The New York Times Gazetesi'nde yayınlanan bir analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anketlerde son 20 yılın en savunmasız durumunda görüldüğüne yer verildi.

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The New York Times Gazetesi, Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili “Erdoğan’ın karşısına çıkan Kılıçdaroğlu sıradan vatandaş görünümüne güveniyor” başlıklı bir analiz yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşılaştırıldığı analiz yazısında “Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın aşırı söylemleri ve ‘sert adam’ personasından yorulmuş olabilecek seçmeni etkilemeyi amaçlıyor, Kılıçdaroğlu yalnızca Erdoğan karşıtlığı üzerinden kampanya kurmuyor; Erdoğan’ın zıt kutbu, beş yıllık dönemin sonunda emekli olmayı amaçlayan sakin bir sade vatandaş olarak kampanya yapıyor” ifadeleri yer aldı.

Gazete 14 mayıs seçimlerinin Türkiye’yi keskin bir şekilde yeniden şekillendirebileceğini aktardı. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anketlerde son 20 yılın en savunmasız durumunda görüldüğüne yer verildi.

Artan enflasyonun ve hayat pahalılığının 'seçmenleri kızdırdığını' yazan analizde şu ifadeler yer aldı:
“Şubat ayında meydana gelen ve en az 50 bin insanın ölümüne sebep olan yıkıcı depremler hükümetin yavaş müdahalesine yönelik tepkiye ve gevşek inşaat politikalarının ölüm sayısını artırıp artırmadığının sorgulanmasına sebep oldu.”
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