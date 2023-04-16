Samanyolu Haber /Dünya / Polis yanlış evi bastı, ev sahibini öldürdü /16 Nisan 2023 16:03

Polis yanlış evi bastı, ev sahibini öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis, aile içi şiddet ihbarı üzerine gittikleri yanlış adreste ev sahibini silahla vurarak öldürdü.

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New Mexico eyaletinin Farmington kentinde polis, 5 Nisan'da ihbar üzerine 52 yaşındaki Robert Dotson'ın evine gitti. Adres yanlıştı ancak polis memurları Dotson'ı silahla vurarak ölümüne neden oldu.

Farmington Polis Departmanı cuma günü Dotson'ın evine giden ve onu vuran üç polisin vücut kamerası görüntülerini yayınladı.  

Videoda polislerden birinin Paskalya tavşanıyla süslenmiş bir evin kapısını üç kez çaldığı ve polis olduklarını duyurduğu görülüyor. Kapının açılmasını beklerken iki polisin doğru adrese gelip gelmediklerini tartıştığı, sonrasında da yanlış adrese geldiklerini fark ettikleri kameralara yansıdı.

Görüntülere göre, polislerden biri kapı açılmadan saniyeler önce evden uzaklaşmak üzere geri dönerken bir diğeri kapının açılmasıyla "Eller yukarı!" diye bağırıyor. Videoda Dotson'ın polisler ateş açmadan önce tabanca gibi görünen bir nesneyi kaldırdığı ve bunu kapı aralığında düşürdüğü görülüyor.

Videoda daha sonra Dotson'ın eşinin "Aman Tanrım!" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Yeniden ateş açılmadan önce bir polis, "Lütfen yapmayın!" diyor.

Yetkililer, devamında kadın polislere ateş ederken polislerin ona isabet ettirmeden karşılık verdiğini açıkladı.

Yetkililere göre, polise ateş ettiğinin farkında olmadığı belirtilen kadın hakkında suçlama yapılmadı.

Öte yandan yayınlanan videoda, vurulma anında evin üst katında üç çocuk olduğu görüldü.

Farmington Polis Departmanı Şefi Steven Hebbe, yayınlanan videoya ilişkin yapılan açıklamada, "Dotson ailesine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Polis şefiniz olarak yaşanan bu trajediden dolayı ne kadar üzgün olduğumu belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Eyalet polisi olaya ilişkin soruşturma başlatırken, ücretli izne çıkarılan polis memurlarının isimleri henüz açıklanmadı.
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