Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a Turgut Özal'ı hatırlattı

TURGUT ÖZAL DEVLETE VE DEVLETİN KURUMLARINA HER ZAMAN SAYGI GÖSTERİRDİ





ÖZAL KENDİSİNİ ELEŞTİREN KARİKATÜRLERİ BAŞBAKANLIK KONUTUNA ASARDI





ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL ETMEYEN DÜŞÜNCENİN DEĞİŞMESİ LAZIM





Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Müzesi açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu törende bir konuşma gerçekleştirdi.Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenleri hedef göstererek dava açan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Turgut Özal'ın başbakanlık konutuna astığı karikatürleri hatırlattı. Erdoğan, siyasi hayatında kendisini Adnan Menderes'in yanı sıra Turgut Özal'ı da halefi olarak gösteriyor.Kılıçdaroğlu, "Başbakanlık konutuna gittiğimizde girişten sonra bir merdivenle yukarıya çıkardık, merdivenden yukarı çıkarken o dönem Türkiye'nin en önemli mizah dergisi olan Gırgır dergisinin kapağında Özal'ı eleştiren karikatürleri vardı, onları çerçeveletip oraya asmıştı. Bize 'Ben bu karikatürleri buraya asıyorum, beni ziyarete gelen devlet başkanlarına bu karikatürlerin tümünde ben eleştiriliyorum diye söylüyorum' diyordu" ifadelerini kullandı.CHP lideri; "Öncelikli hedefimiz düşünce özgürlüğü, demokrasi. Eleştiriye tahammül etmeyen düşüncenin değişmesi lazım" diye konuştu.İmamoğlu, Turgut Özal anısını anlattı: Kendimi arabanın kapısının önünde buldumİmamoğlu, Turgut Özal anısını anlattı: Kendimi arabanın kapısının önünde buldumKılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:Rahmet Özal ile bürokratik hayatımı sürdürürken pek çok kez yan yana geldik. Konuşma tartışma imkanı bulduk. Birden fazla özelliği vardı. Devleti çok iyi bilir ve tanırdı. Uzun yıllar devlette çalışması, devlet planlama teşkilatına katkı vermesi ve dolayısıyla sorunları özümsemesi yönetim açısından ne kadar önemli olduğunu Özal'ın yönetiminde gördük. Devleti tanımak farklı bir şeydir. Devleti ayrı bir yere koymak siyaseti ayrı yere koymak gibi bir özelliği vardı Özal'ın. Dolayısıyla devlete ve devletin kurumlarına her zaman her ortamda saygı gösterirdi.Rahmetli Özal, eleştirilere de açık olan bir kişiydi, devlet adamıydı. Başbakanlık konutuna gittiğimizde girişten sonra bir merdivenle yukarıya çıkardık, merdivenden yukarı çıkarken o dönem Türkiye'nin en önemli mizah dergisi olan Gırgır dergisinin kapağında Özal'ı eleştiren karikatürleri vardı, onları çerçeveletip oraya asmıştı. Bize 'Ben bu karikatürleri buraya asıyorum, beni ziyarete gelen devlet başkanlarına bu karikatürlerin tümünde ben eleştiriliyorum diye söylüyorum' diyordu.Dolayısıyla kendisi eleştiriye de değer veren önemseyen bir kişiydi. Devleti yönetmenin ne kadar değerli olduğunu, bilgiyle birikimle yönetmenin ne kadar değerli olduğunu rahmetli Özal'dan çoğu kez duyduk.Devleti tanımak devleti yöneten birisi için son derece önemli. Devleti tanımayanlar devleti sağlıklı yönetemezler. Rahmetli Özal, başbakanlığı döneminde Türkiye'yi içine girdiği krizden sağlıklı kararlar alarak çıkarmasını bildi. Türkiye ekonomisinde atılım sürecine girdi. Buna ihtiyacımız var.Kurumların güçlü olması, devlette liyakat sisteminin olması lazım. Devletin partileşmemesi lazım. Siyasetçilere büyük görev düşüyor. Biz şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçten çıkması için 6 parti bir araya geldi. Öncelikli hedefimiz düşünce özgürlüğü, demokrasi. Eleştiriye tahammül etmeyen düşüncenin değişmesi lazım.