Samanyolu Haber /Politika / Memleket Partisi'nin birinci sıra adayı, Sinan Oğan'a destek açıklayıp istifa etti /16 Nisan 2023 15:36

Memleket Partisi'nin birinci sıra adayı, Sinan Oğan'a destek açıklayıp istifa etti

Memleket Partisi'nin Sivas'ta birinci sıradan aday gösterdiği Mustafa Saçlı, partisinden istifa etti. Saçlı, Sinan Oğan'a destek vereceğini açıkladı.

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Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin Sivas'ta birinci sıradan aday gösterdiği Mustafa Saçlı, istifa ettiğini açıkladı.

Birinci sıradan aday gösterilmesine rağmen istifa kararı aldığını duyuran Saçlı, "Yaşadıklarım ve gördüklerim ilkeli ve dürüst siyaset şiarıma ters düştü" ifadelerini kullandı.

Milletvekili adaylığından ve parti üyeliğinden istifa ettiğini kaydeden Saçlı, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'a destek vereceğini söyledi.

"Memleket Partisi SİVAS Birinci Sıra Milletvekilliği Adaylığı ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kendilerini sofradaki kurt sanan çakallar dansa devam edebilir." notuyla Twitter hesabından paylaşımda bulunan Saçlı'nın açıklaması şöyle:



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