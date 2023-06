İklim Konferansı öncesi zengin ülkelere veryansın

"Büyük hayal kırıklığı"





Almanya'nın Bonn kentinde yapılan iklim müzakerelerinde beklenen ilerlemenin sağlanamaması, iklim ve çevrenin korunması için mücadele eden sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı. DW'nin haberine göre , Yıl sonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliğinde yapılacak Dünya İklim Konferansı'na (COP28) hazırlık niteliğindeki müzakerelerde, özellikle sanayi ülkeleri ile gelişmekte olan ülkeler arasında önlemlerin finansmanı konusundaki derin görüş ayrılıklarının aşılamaması, iklim ve çevre örgütlerini endişelendiriyor.Uluslararası İklim Eylemi Ağı'nın Küresel Strateji Başkanı Harjeet Singh, 10 gün süren müzakerelerde beklenen ilerlemenin kaydedilmemiş olmasını "büyük hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.Singh, "Bonn iklim görüşmelerinin Dubai İklim Konferansı'nın gidişatını belirlemesini istiyorduk, çünkü daha fazla gecikmeyi gerçekten kaldıramayız" diye konuştu.Harjeet Singh, gezegeni ısıtan emisyonlardan kimin sorumlu olduğu ve gidişatı tersine çevirme ve iklim değişikliğinin giderek artan yıkıcı etkilerine uyum sağlama çabalarını kimin finanse etmesi gerektiği ile ilgili çetrefil soruların ağır basmaya devam ettiğini anlattı.Gelişmekte olan ülkelerin sınırlı kaynaklarla, zorlu tercihler yapmak zorunda kaldıklarına işaret eden Singh, "Bu ülkeler her gün, insanları beslemek ya da güneş teknolojilerine yatırım yapmak arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyorlar" dedi."Dünyayı doğru bir yörüngeye mi sokacağız yoksa bir kıyamet senaryosuna doğru mu yol alacağız, işte bunu sağlanacak finansman ve kaynaklar belirleyecek" değerlendirmesini aktaran Singh, zengin ülkeleri sert ifadelerle eleştirdi.Schottland Glasgow 2021 | COP26 | Harjeet Singh, CAN InternationalSchottland Glasgow 2021 | COP26 | Harjeet Singh, CAN InternationalUluslararası İklim Eylemi Ağı’nın Küresel Strateji Başkanı Harjeet Singh.Fotoğraf: Ian Forsyth/Getty Images"İki yüzlülükle" suçladığı zengin ülkelere "Artık oyun oynamaya son verin" çağrısı yapan Harjeet Singh, gelişmiş ülkelerin daha az gelirli ülkelere iklim önlemlerine uymaları için hibe yerine kredi teklif etmesini de "ahlaksızlık" olarak nitelendirdi.Gelişmiş ülkelerin bu durumu bile kazanca dönüştürmek istemesine tepki gösteren Singh, "Dünya yanarken onlar bunu paraya dönüştürmek istiyor. İçinde bulunduğumuz durum işte bu" dedi.Doğal Hayatı Koruma Örgütü BUND'un temsilcisi Susann Scherbarth da Bonn'daki müzakerelerde sert gerilimler yaşandığını anlattı.İklimin korunmasının finansmanının nasıl olabileceğinin konuşulmasını ve bir uzlaşı sağlanmasını beklediklerini söyleyen Scherbarth, "Ancak iklim krizinden en çok etkilenenler için daha fazla ve yeterli finansman konusunda bir fikir birliği sağlanamadı" diye konuştu.Greenpeace Başkanı Martin Kaiser de Bonn'daki müzakerelerde kayda değer ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Görüşmelerin Ukrayna savaşı ve ABD ile Çin arasındaki gerilimlerin gölgesinde kaldığını aktaran Kaiser, "Bonn'da kesinlikle olumlu bir başlangıç yapılamadı" dedi.Oxfam'ın iklim uzmanı Jan Kowalzig de iklimin korunması için acilen önlemlerin kararlaştırılması ve yoksul ülkelere daha fazla desteğin verilmesi gerektiğine işaret ederken, Bonn'daki müzakerelerde bu yönde beklenen ilerlemenin kaydedilememiş olunmasını eleştirdi.Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF ise yaptığı açıklamada, Bonn'da beklenen ivmenin yakalanamamış olunmasından üzüntü duyulduğuna vurgu yaptı, "Müzakerelere, sanayi ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemesinin yol açtığı güven kaybı damgasını vurdu" bilgisine yer verdi.Germanwatch iklim uzmanı David Ryfisch, Dubai'de yapılacak konferansın odağında, "Enerji sisteminin geleceği ile ilgili büyük ihtilafın yer alacağını" anlattı.Deutschland Klimakonferenz Bonn | Sultan Ahmed Al JaberDeutschland Klimakonferenz Bonn | Sultan Ahmed Al JaberBAE’nin Sanayi Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber.Fotoğraf: Sascha Schuermann/Getty ImagesRyfisch, Dünya İklim Konferansı'nın dönem başkanlığını yapan BAE'nin Sanayi Bakanı Sultan Ahmed Al Jaber'in fosil enerjiden çıkışa destek açıkladığını ancak bunun "göz boyama amaçlı" bir beyanat olabileceğini söyledi. David Ryfisch, BAE gibi ülkelerin petrol ve doğal gazdan devasa boyutta kazanç elde ettiklerini, bunu kaybetmek istemeyebileceklerini aktardı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yıl sonunda ev sahipliği yapacağı Dünya İklim Konferansı'na hazırlık mahiyetindeki Bonn müzakerelerine yaklaşık 5 bin delege katıldı.