Samanyolu Haber /Gündem / İktidarın hedefinde yine 'emeklilik sistemi' var! EYT'nin faturası gençlere kesildi /24 Ekim 2023 11:04

İktidarın hedefinde yine 'emeklilik sistemi' var! EYT'nin faturası gençlere kesildi

İktidarın hedefinde yine emekliler var. SGK Uzmanı Ali Tezel, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre, emeklilik yaşının kademeli olarak 65 veya 70 yaşına çıkarılacağını söyledi.

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İktidarın emeklilikle ilgili yapmak istediği düzenlemelerin ayrıntıları ortaya çıkıyor.

SGK Uzmanı Ali Tezel, çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının ardından emeklilikte ikinci bir düzenleme daha geleceği belirtiliyor. 

SGK Uzmanı Tezel, emeklilik yaşının kademe ile 65’e çıkarılacağını dile getirdi.

"BAĞLAMA ORANI DÜŞÜRÜLECEK"
Tezel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Beş yıllık plan ile 9.9.1999 sonrasında işe girenler için emeklilik kademeli olarak 65 veya 70 olacak aylık bağlama oranları da yüzde 25’e kadar düşürülecek" ifadelerini kullandı.

Tezel, emekliye daha düşük maaş verileceğini iddia ederek"Şu anda aylık bağlama oranı yüzde 28, bunu da yüzde 25'e düşürecekler. Yani daha düşük emekli maaşı verecekler" dedi.


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