Samanyolu Haber /Gündem / İlber Ortaylı'dan Ayasofya çıkışı: Kapatılmazsa yıkılabilir? /01 Ekim 2023 15:53

İlber Ortaylı'dan Ayasofya çıkışı: Kapatılmazsa yıkılabilir?

İlber Ortaylı, Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Bilim programında Ayasofya’nın ebedi restorasyona alınmasının gerektiğini ve bu durumun şakası olmadığını belirtip, kapatılmazsa çökeceğini açıkladı.

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Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Bilim programına konuk olarak katılan İlber Ortaylı, Camiye çevrilen ve her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan Ayasofya hakkında dikkat çekici söylemlerde bulundu.

Fatih Altaylı’nın “Bin 500 senelik binaya bu kadar insan sokulur mu?” sorusuna cevaben Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

“Sokulmaz tabii. Onun için kapatıp restore edeceksin. Ebedi restorasyon. Akıllları varsa kapatırlar.”

“Kapatmazsa ne olur?” diye soru soran Fatih Altaylı’ya, İlber Ortaylı, “Çöker. Başlar çöküntü.” cevabını verdi.
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