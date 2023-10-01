İlber Ortaylı'dan Ayasofya çıkışı: Kapatılmazsa yıkılabilir?

Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Bilim programına konuk olarak katılan İlber Ortaylı, Camiye çevrilen ve her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan Ayasofya hakkında dikkat çekici söylemlerde bulundu.





Fatih Altaylı’nın “Bin 500 senelik binaya bu kadar insan sokulur mu?” sorusuna cevaben Ortaylı şu ifadeleri kullandı:





“Sokulmaz tabii. Onun için kapatıp restore edeceksin. Ebedi restorasyon. Akıllları varsa kapatırlar.”





“Kapatmazsa ne olur?” diye soru soran Fatih Altaylı’ya, İlber Ortaylı, “Çöker. Başlar çöküntü.” cevabını verdi.