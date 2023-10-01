Samanyolu Haber /Gündem / Bir yılda 1.5 milyon çocuk okuldan uzaklaştı /01 Ekim 2023 15:52

Bir yılda 1.5 milyon çocuk okuldan uzaklaştı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre son bir yılda 1.5 milyondan fazla çocuk örgün eğitim sisteminin dışına düşerek okullardan uzaklaştı. Buna karşın açık okul başvuru sayılarında ciddi artış var.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ‘milli eğitim istatistikleri - örgün eğitim 2022/23’ verilerini açıkladı. Veriler açık öğretimde sürekli bir artışla birlikte, örgün eğitimin hemen her alanında okuldan kopuşa işaret ediyor. MEB’in verilerine göre açık öğretimde bir yılda 1 milyon 738 bin 198 olan öğrenci sayısı 2 milyon 346 bin 654’e çıkmış.

İMAM HATİPLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ
MEB’in verilerini değerlendiren Gazetemiz Yazarı Prof. Dr. Adnan Gümüş, ortaöğretim örgün öğrenci sayılarının hem genel liselerde hem mesleki teknik liselerde hem de imam hatiplerde büyük düşüşler gösterdiğine vurgu yaptı.

Genel ortaöğretimde okul öğrenci sayısının bir yılda 100 bin 656, mesleki teknik ortaöğretimde 61 bin 90, imam hatip liselerinde 40 bin 780 azaldığı bilgisini veren Prof. Dr. Gümüş “Açık öğretim liselerinin toplamında ise bir yılda ortaöğretim düzeyinde öğrenci sayısı 443 bin 225 artmıştır. Açık ortaokulla birlikte açık öğretimdeki artış bir yılda 608 bin 456 olmuştur” dedi.

MESEM uygulaması da dikkate alınırsa sadece bir yılda 1.5 milyondan fazla çocuğun okul dışına düşmüş olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gümüş “Öyle görülüyor ki, aileler ve gençler, AKP’nin oluşturduğu liselerden adeta kaçıyor” dedi.

Prof. Dr. Gümüş, MESEM’e yönelen çocukların imam hatiplerdeki öğrenci sayısının azalmasının önemli bir nedeni olabileceğini de belirterek “Sonuçta imam hatibe de MESEM’e de mahkum bırakılan çocuklar aynı sosyoekonomik katmandan geliyor ve bu çocukların ortak özelliğini yoksulluk oluşturuyor” dedi.
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