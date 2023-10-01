Almanya Dışişleri ile Elon Musk arasında 'mülteci' gerginliği

Teknoloji milyarderi Elon Musk ,cuma günü sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te Alman hükümetinin göç konusundaki tutumuna saldıran ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif'i (AfD) destekleyen başka bir hesabın gönderisini paylaşarak Almanya siyasetine müdahil oldu.





Musk tarafından paylaşılan gönderi "Radio Genoa (Cenova Radyosu) olarak tanımlanan bir hesaptan geldi. Paylaşımda Alman devleti Akdeniz'deki göçmenleri kurtaran yardım kuruluşlarına fon sağladığı için eleştiriliyor ve kurtarma görevlerine ilişkin videolara yer veriliyordu. Paylaşımda ayrıca "Umalım da AfD bu Avrupa intiharını durdurmak için seçimleri kazansın" deniyordu. Göçle ilgili artan endişeler, ekonomik yavaşlama ve yeşil dönüşümle ilgili endişelerin yanı sıra hükümet içi çatışmalara duyulan öfkeyle zaten yükselişte olan popülist, göçmen karşıtı AfD'yi güçlendirecek gibi görünüyor. Parti şu anda ülke çapında yapılan anketlerde ikinci sırada yer alıyor.

Son zamanlarda kendisini giderek daha fazla siyasete dahil eden, Forbes dergisinin yaklaşık 250 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak gösterdiği ve elektrikli araç üreticisi Tesla ile roket fırlatma şirketi SpaceX'in CEO'su olan Musk ise yaptığı paylaşımda söz konusu haberi alıntılayarak "Alman halkı bundan haberdar mı?” diye sordu.





